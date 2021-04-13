Появились подробности о состоянии тренера «Акжайыка» после госпитализации с сердечным приступом во время матча
Его клуб одержал победу.
Его клуб одержал победу.
Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр избежал госпитализации. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил директор уральского клуба Азамат Шайхы.
Ранее стало известно, что 43-летнему украинскому специалисту стало плохо прямо во время игры с «Шахтером», и он с сердечным приступом был доставлен в больницу.
«Главный тренер Владимир Мазяр не был доставлен в больницу. Врачебная бригада, которая дежурила на матче, осмотрела его прямо на стадионе. Он получил укол и необходимую медицинскую помощь, с ним все нормально. Мазяр как специалист каждый момент принимает близко к сердцу, все время на эмоциях. Поэтому это сказалось на состоянии тренера и потребовалась помощь врачей», — заявил директор ФК «Акжайык».
Напомним, что матч, состоявшийся в
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