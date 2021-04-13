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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности о состоянии тренера «Акжайыка» после госпитализации с сердечным приступом во время матча

Его клуб одержал победу.

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Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр избежал госпитализации. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил директор уральского клуба Азамат Шайхы.

Команда
Шахтер Кг

Ранее стало известно, что 43-летнему украинскому специалисту стало плохо прямо во время игры с «Шахтером», и он с сердечным приступом был доставлен в больницу.

«Главный тренер Владимир Мазяр не был доставлен в больницу. Врачебная бригада, которая дежурила на матче, осмотрела его прямо на стадионе. Он получил укол и необходимую медицинскую помощь, с ним все нормально. Мазяр как специалист каждый момент принимает близко к сердцу, все время на эмоциях. Поэтому это сказалось на состоянии тренера и потребовалась помощь врачей», — заявил директор ФК «Акжайык».

Напомним, что матч, состоявшийся в Нур-Султане, где «Шахтер» принимает своих соперников, завершился в пользу «Акжайыка» со счетом 2:1, причем футболисты карагандинского клуба забили себе два автогола.

Алишер Абдулин

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