Появились подробности о состоянии тренера «Акжайыка» после госпитализации с сердечным приступом во время матча

Ранее стало известно, что 43-летнему украинскому специалисту стало плохо прямо во время игры с «Шахтером», и он с сердечным приступом был доставлен в больницу.

«Главный тренер Владимир Мазяр не был доставлен в больницу. Врачебная бригада, которая дежурила на матче, осмотрела его прямо на стадионе. Он получил укол и необходимую медицинскую помощь, с ним все нормально. Мазяр как специалист каждый момент принимает близко к сердцу, все время на эмоциях. Поэтому это сказалось на состоянии тренера и потребовалась помощь врачей», — заявил директор ФК «Акжайык».