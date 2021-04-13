Гасперини могут отстранить на 20 дней за оскорбление допинг-инспектора
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Аталанты»
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Аталанты»
Антидопинговый прокурор Пьерфилиппо Лавиани потребовал отстранить 63-летнего специалиста за то, что 7 февраля во время внесоревновательного
Сообщается, что Лавиани предложил Гасперини признать свою вину и получить 10-дневную дисквалификацию, однако тренер «Аталанты» отказался и попросил провести слушание, которое было назначено на 10 мая в национальном антидопинговом суде. Отмечается, что если Гасперини будет отстранен, то он не сможет контактировать с членами команды в течение всего периода дисквалификации, включая три заключительных матча чемпионата Италии и финал Кубка страны с туринским «Ювентусом».
«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 61 очко в 30 матчах.