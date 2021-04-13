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13 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Гасперини могут отстранить на 20 дней за оскорбление допинг-инспектора

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини может быть отстранен от футбольной деятельности на 20 дней за оскорбление допинг-инспектора, сообщает Sky Sport со ссылкой на агентство Ansa.

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Источник: AFP 2020

Антидопинговый прокурор Пьерфилиппо Лавиани потребовал отстранить 63-летнего специалиста за то, что 7 февраля во время внесоревновательного допинг-контроля на базе клуба он оскорбил допинг-инспектора. Кроме того, Гасперини выступил против всей антидопинговой системы, прервав «внезапное» тестирование и отправив игрока «Аталанты» на тренировку.

Команда
Аталанта

Сообщается, что Лавиани предложил Гасперини признать свою вину и получить 10-дневную дисквалификацию, однако тренер «Аталанты» отказался и попросил провести слушание, которое было назначено на 10 мая в национальном антидопинговом суде. Отмечается, что если Гасперини будет отстранен, то он не сможет контактировать с членами команды в течение всего периода дисквалификации, включая три заключительных матча чемпионата Италии и финал Кубка страны с туринским «Ювентусом».

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 61 очко в 30 матчах.

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