Гасперини могут отстранить на 20 дней за оскорбление допинг-инспектора

Антидопинговый прокурор Пьерфилиппо Лавиани потребовал отстранить 63-летнего специалиста за то, что 7 февраля во время внесоревновательного допинг-контроля на базе клуба он оскорбил допинг-инспектора. Кроме того, Гасперини выступил против всей антидопинговой системы, прервав «внезапное» тестирование и отправив игрока «Аталанты» на тренировку.

Сообщается, что Лавиани предложил Гасперини признать свою вину и получить 10-дневную дисквалификацию, однако тренер «Аталанты» отказался и попросил провести слушание, которое было назначено на 10 мая в национальном антидопинговом суде. Отмечается, что если Гасперини будет отстранен, то он не сможет контактировать с членами команды в течение всего периода дисквалификации, включая три заключительных матча чемпионата Италии и финал Кубка страны с туринским «Ювентусом».