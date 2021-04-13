Венская «Аустрия» не получила лицензию на следующий сезон

У клуба есть время до 21 апреля, чтобы оспорить это решение.

В сообщении указано, что клуб не выполнил финансовые критерии для участия в чемпионате. «Аустрия» — 24-кратный чемпион Австрии, 27-кратный победитель Кубка страны. Шесть раз команда выигрывала Суперкубок Австрии.