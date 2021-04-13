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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венская «Аустрия» не получила лицензию на следующий сезон

«Аустрия» (Вена) не получила лицензию на следующий сезон в чемпионате Австрии, сообщает официальный сайт австрийской бундеслиги.

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Источник: РИА "Новости"

У клуба есть время до 21 апреля, чтобы оспорить это решение.

В сообщении указано, что клуб не выполнил финансовые критерии для участия в чемпионате. «Аустрия» — 24-кратный чемпион Австрии, 27-кратный победитель Кубка страны. Шесть раз команда выигрывала Суперкубок Австрии.

На международной арене клуб дважды выигрывал Кубок Митропы и однажды дошел до финала Кубка обладателей кубков.

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