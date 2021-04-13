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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

39-летний Джибриль Сиссе второй раз возобновил футбольную карьеру

Бывший нападающий «Марселя», «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе подписал контракт с клубом «Панатинаикос Чикаго» из 4-го дивизиона чемпионата США.

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Последним клубом французского форварда стал швейцарский «Ивердон-Спорт», за который он выступал в сезоне-2017/18 и забил 27 голов. Позже Сиссе подписал контракт с «Виченцой», но так и не провел за «бьянкоросси» ни минуты.

Среди его достижений победа в Лиге чемпионов (2005 год), в Кубке Франции (2003), чемпионате Греции (2010), а также звание лучшего молодого футболиста Франции и дважды — лучшего бомбардира чемпионата Франции.

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