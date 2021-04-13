Фанаты собрались на тренировке «Атырау» и потребовали отставки руководства

После четырех туров OLYMPBET-чемпионата Казахстана по футболу клуб находится на последней, 14-й строчке турнирной таблицы с худшей разницей мячей — 3−11,

Группа фанатов собралась на стадионе во время тренировки команды, чтобы поговорить лично с представителями клуба и акимата области. Главное требование: руководство клуба и главный тренер должны уйти в отставку.

В 2020 году в играх первой лиги Казахстана команда нефтяников заняла первое место, и это, по словам болельщиков, должно было хоть как-то мотивировать и тренерский штаб, и самих игроков. Но этого не произошло. Последнюю игру с ФК «Астана» «Атырау» проиграл с разгромным счетом 6:2. Это и стало последней каплей, говорят болельщики.

«Вся администрация клуба должна уйти. Директор, спортивный директор и другие не смогли справиться со своими обязанностями. Если у них есть гордость, они должны покинуть свои посты. Если этого не произойдет, мы пойдем в акимат и дальше. Дойдем до администрации президента», — говорит болельщик Махмуд Абулхаиров.

Директор клуба Коныспай Шпанов ответил болельщикам.

«Если вообще не будет результатов, если команда будет жить в режиме выживания, мы готовы покинуть свои посты. Хотя я могу сказать, что надежда есть. У нас многое поменялось. Поменялся стиль игры», — заверил Шпанов.

«Если результаты клуба и в дальнейшем будут низкие, будем отдельно разговаривать с руководством», — пообещал также руководитель Управления спорта и физической культуры Атырауской области Ринат Ибрагимов.

Стоит отметить, что в этом году на содержание клуба «Атырау» из местного бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге. В составе ФК 20 казахстанцев и восемь легионеров.