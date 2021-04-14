«Его зарплату разложили на пятерых». Тренер «Астаны» — об уходе Сотириу, приглашении Куата и других новичков

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в интервью телеканалу Qazsport высказался об уходе Пиероса Сотириу, Дмитрия Шомко, а также рассказал о полях в Казахстане, новичках команды и возрождении «Жениса».

О полях Казахстана

Есть поля, которые нивелируют мастерство футболистов. Например, мы играли с «Каспием» на «Астана Арене». Да, мы их обыграли, но они показали отличную игру, потому что поле соответствовало их игре. У них все получалось, потому что поле было отличное, ровное, мокрое — то, что надо для футбола.

А потом смотришь, как «Каспий» играет на других полях, где сухо, не так быстро получается. Поэтому нужно приводить поля в порядок.

Команда Астана

Об изменениях в казахстанском футболе с 2010 года

Я не на всех полях еще был, было всего два выезда. Недавно мы играли с «Тоболом» на манеже. Я прекрасно понимаю, что если на область один крытый стадион, он будет использоваться с утра до вечера и там не может быть хорошего поля. Там было прилизанная трава, потому что она давно не стоит. Мокрая, плюс неровная. Я не умаляю достоинства «Тобола». Они там живут, тренируются и играют, потому что другого нет. Может, сам «Тобол» от этого страдает, поскольку поле не очень хорошее и качественное.

Об отношениях с Бабаяном

У меня ни с одним из тренеров нет натянутых отношений. Во время игры, если безобразное судейство, тренеры могут кричать друг на друга, посылать… У меня хорошие со всеми отношения, какая разница, кто где работал. Мы должны оставаться людьми, и мы делаем одно дело. Сегодня ты здесь, он там. Мы должны оставаться профессионалами. Может, кто-то завидует, говорит, что он недостоин. Сколько людей, столько и мнений. Что я могу сказать Шпилевскому, если он стал чемпионом? Что он не достоин? Все было по делу.

Об ушедших футболистах

Отношусь к этому нормально. У тебя заканчивается контракт, есть руководство, тренеры, рассчитывают ли они на тебя или нет? Плюс завышенные зарплаты, которые в данный момент клуб не может потянуть. Мы на зарплату одного футболиста взяли пятерых. О ком речь? Сотириу.

Настолько большая зарплата, что мы ее разложили на пять футболистов, которые у нас сейчас играют. Представляете, какие были зарплаты. Что сейчас происходит? Бюджет гораздо меньше, ни за одного футболиста мы не заплатили денег, и, отдав одного футболиста, мы подписали пятерых. Те футболисты, с которыми мы не стали продлевать контракты, а это заслуженные футболисты, болельщики отзывались о них здорово, но мы не можем платить такие деньги в данный момент. Плюс у них закончились контракты, они не пойдут на понижение. Они скажут: «Мы здесь шесть раз чемпионами становились, почему мы должны?». Ситуация сейчас такая, что везде идет на понижение.

О Шомко

У Шомко очень хорошие качества, как у защитника. Он спокойно мог играть в сборной Казахстана. И злость, и цепкость, и объем, который он выполняет, несмотря на годы, хорошие длинные передачи. Все устраивает, но не устраивает материальный вопрос.

О Смайлагиче

На тот момент, когда его брали, мы взяли просто посмотреть. Он у нас был порядка десяти дней. На тот момент выглядел здорово, забивал при каждой игре, он очень молодой, при том, что тогда у нас не было ни одного нападающего. А та зарплата, за которую взяли, по сравнению с теми, что было здесь раньше, можно сказать, что смешно.

У нас есть определенная планка зарплат, и мы не ушли за ее пределы. Она гораздо ниже, что было раньше.

О молодых игроках «Астаны»

Ребята очень сильно прибавили. Саги Совет играет уже четвертый матч. Плюс он сыграл на Суперкубке, парень растет. Тот же Скворцов — очень сильно прибавил, есть еще несколько игроков. Но их нужно подпускать потихонечку. Нельзя сразу бросать вот так, чтобы они не терялись на фоне сильных футболистов. А качества у молодых ребят очень хорошие.

О «Женисе»

Слышал, что они возрождаются. Они тренируются перед нами на «Астана Арене». Там же собираются столичные ребята. Это хорошо. Не исключен вариант, что те ребята, которые будут получать меньше практики, будут выступать за эту команду.

О Куате

Я не столкнулся ни с каким давлением. Я прекрасно понимаю болельщиков, их отношение к футболисту. Но здесь футболист сам должен определиться: либо ты идешь в команду, доказываешь свою состоятельность и показываешь болельщикам свою любовь и уважение, либо ты вообще не приходишь в команду. Поэтому, Исламбек — очень сильный футболист, пришел, пообщался с болельщиками, пришли к определенному выводу. Сейчас он с нами, скоро вернется и в сборную.

Об Аймбетове

Есть определенные качества, которые никогда не пропадают. Абат выполняет черновую работу, умеет открываться, завершать атаки, у него хорошая командная игра. Он принес хорошую пользу «Кайрату», забив 12 голов. Мы знали его сильные качества. Единственное, что нам нужно было и продолжаем это делать, — поднимать его функциональное и психологическое состояние и адаптацию к игрокам и игре. За неделю ничего не делается.

Об усилении

У нас два центральных защитника, оба сборники. И когда мы отправляем туда, я с ужасом жду их возвращения, лишь бы не травмировались. Да, Абзал Бейсебеков может сыграть в центрального защитника, Шимунович может сыграть. Но в Казахстане очень специфический футбол. А здесь все тренеры и футболисты делают усилие на стандартах. Нам нельзя терять центральных защитников. У нас есть с этим проблемы. Мы можем их заменить, но тогда потеряем в других моментах.

Вы затронули тему про сборную. У нас половина команды сборники. Все разъезжаются в разные сборные, играют в другой футбол, другие схемы, даже не на своих позициях играют. К примеру, мы недавно столкнулись с «Тоболом» и нам было в два раза тяжелее. «Тобол» играл тем же костяком, что в сборной Казахстана. Играют в один футбол, в одну схему и друг с другом.

Что в «Тоболе» сыгранность, что и в сборной. Они играют вместе и больше понимают друг друга.

А когда у тебя все разъезжаются, и ты получаешь, извиняюсь за выражение, солянку. Эту солянку опять нужно будет привести в нормальное состояние. Поэтому многие команды после сборной проводят не очень хорошие матчи. Все в разном состоянии, кто-то уставший после перелетов, кто-то проиграл, кто-то выиграл.

О комплектации состава