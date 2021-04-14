Тихонов раскрыл имя несостоявшегося новичка «Астаны» и высказался о трансфере испанского футболиста

«Изначально я сказал, что нам нужно как минимум три-четыре сильных казахстанских футболиста. Мы — столичная команда, и у нас должно играть большинство местных ребят. Мы уже договорились с несколькими хорошими футболистами, которые сидели и ждали наше предложение, но они ушли в другие команды, и эти команды находятся наверху. Мы упустили троих очень сильных футболистов. Один из них Багдат Каиров. Кадете, может, даже не было бы, если бы мы взяли Каирова.

Кадете из чемпионата Мексики, разорвал контракт в декабре, хотел дальше развиваться. Да, у него мало игровой практики, но у него есть определенные качества. Он опытный, очень техничный, хорошо играет в пас. Он добавит качества. Конечно, Саги Совет очень хорошо проявил себя, но ему нужно расти», — сказал Тихонов.