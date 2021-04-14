Тихонов раскрыл имя несостоявшегося новичка «Астаны» и высказался о трансфере испанского футболиста
Последний является воспитанником «Алькоркона».
Последний является воспитанником «Алькоркона».
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов в интервью Qazsport рассказал, что испанский защитник Энрике Лопес Фернандес, более известный как Кадете, мог бы и не появиться в команде, если бы ранее удалось подписать казахстанского футболиста Багдата Каирова.
«Изначально я сказал, что нам нужно как минимум
Кадете из чемпионата Мексики, разорвал контракт в декабре, хотел дальше развиваться. Да, у него мало игровой практики, но у него есть определенные качества. Он опытный, очень техничный, хорошо играет в пас. Он добавит качества. Конечно, Саги Совет очень хорошо проявил себя, но ему нужно расти», — сказал Тихонов.
Напомним, что о переходе Кадете столичный клуб объявил 7 апреля. Испанец является воспитанником «Алькоркона». В чемпионате Мексики играл за клубы «Атлетико Сан-Луис» и «Керетаро».