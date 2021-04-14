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13:46 (мск), источник: Матч ТВ

Болельщики назвали лучших игроков в мире по позициям

Испанское издание Marca провело опрос среди читателей для составления списка лучших игроков по позициям.

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Источник: AP 2020

Опрос проходил в несколько этапов, где до финала доходили по два игрока в каждой позиции и в итоге определялся победитель. В общей сложности поступило более чем 500 000 голосов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победители опроса по позициям:

Голкипер: Ян Облак, «Атлетико».

Крайний защитник: Альфонсо Дэвис, «Бавария».

Центральный защитник: Серхио Рамос, «Реал».

Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити».

Крайний нападающий: Лионель Месси, «Барселона».

Центральный форвард: Эрлинг Холанд, «Боруссия» Д.

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