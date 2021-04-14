Болельщики назвали лучших игроков в мире по позициям
Испанское издание Marca провело опрос среди читателей для составления списка лучших игроков по позициям.
Испанское издание Marca провело опрос среди читателей для составления списка лучших игроков по позициям.
Опрос проходил в несколько этапов, где до финала доходили по два игрока в каждой позиции и в итоге определялся победитель. В общей сложности поступило более чем 500 000 голосов.
Победители опроса по позициям:
Голкипер: Ян Облак, «Атлетико».
Крайний защитник: Альфонсо Дэвис, «Бавария».
Центральный защитник: Серхио Рамос, «Реал».
Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити».
Крайний нападающий: Лионель Месси, «Барселона».
Центральный форвард: Эрлинг Холанд, «Боруссия» Д.