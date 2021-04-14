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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Прогресс казахстанцев, волевой характер, успешный старт. Бага сделал «Актобе» самой драйвовой командой КПЛ

У них ни одного поражения в новом сезоне.

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Возвращение «Актобе» в высший дивизион чемпионата Казахстана получается крайне увлекательным и событийным. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об отличительных чертах команды Алексея Баги и работе белорусского специалиста на данном промежутке сезона.

Команда
Актобе

Открывает и перезапускает кандидатов в сборную Казахстана Уже сейчас можно определить основную обойму футболистов, которую намерен использовать Бага по ходу сезона. Там не так много казахстанцев, как в том же «Таразе», но почти все из них реально могут претендовать на место в национальной сборной. Например, не выпадает из основы и достаточно уверенно смотрится 23-летний Рустам Темирхан, способный сыграть как в центре, так и на фланге обороны. Вариативную связку с Тонго Думбия образовал в середине поля Юрий Перцух, которому для вдохновенной игры зачастую требуется именно такое доверие, которое дает Бага. Да, у полузащитника по-прежнему есть нестабильные отрезки в играх, но видно, что он набирает оптимальные кондиции.

Также интересна атакующая группа — Федин, Самородов, Жалмукан и Нургмугамет играют вдохновенно, даже выходя на замену (особенно это касается эффективности Рифата). Каждый из них при такой отдаче и полезности заслуживает внимания Талгата Байсуфинова.

Придает характер

На данный момент «Актобе» — самая волевая команда чемпионата. В четырех из пяти матчей подопечные Баги уступали сопернику и отыгрывались. Да, в этом есть элемент удачи и эмоциональной составляющей, такие игры нельзя поставить на поток, но команда определенно проявляет характер в трудные моменты — это очень важное и крайне редкое качество для казахстанских клубов. Особенно тяжелыми по сценарию получились недавние матчи с «Ордабасы» и «Кызыл-Жаром». С шымкентцами «Актобе» четыре (!) раза отыгрывался, в том числе на 86-й и 94-й минутах. В пятом туре с «Кызыл-Жаром» команда Баги вновь оказалась в стрессовой ситуации, но вышла из нее по-голливудски, и снова важнейший гол после выхода на замену оформил Нургмугамет.

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Идет в лидерах и не проигрывает конкурентам

Можно подобрать хороший состав, можно пригласить квалифицированного тренера и можно говорить о высоких задачах, но такие проекты с громкими амбициями далеко не всегда приводят к успеху и в «Актобе» такие истории тоже случались. Но сейчас слова о возвращении в лидирующий пул, о еврокубках со стороны руководства «Актобе» уже не выглядят бравадой. Команда действительно в лидерах, потенциал ощущается, но, безусловно, системности и выстроенности пока не хватает.

Хотя сейчас у клуба появляется еще одно преимущество — команда будет играть дома, а болельщики «Актобе», как известно, всегда являлись серьезным мотиватором для игроков и это будет преимуществом перед соперниками.

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