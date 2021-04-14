От «самого бесполезного игрока команды» до местной легенды, или как Томасов начинал в «Астане»

В июле 2017 года «Астана» официально объявила о переходе в клуб 29-летнего полузащитника Марина Томасова. Сейчас, спустя почти четыре года, хорватский легионер является безоговорочным лидером команды и одним из лучших исполнителей в OLIMPBET-чемпионате Казахстана.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил о первых месяцах Томасова в клубе, отношении болельщиков и перспективах на тот момент.

В настоящий момент Томасов провел за клуб больше 130 матчей во всех турнирах, забив 56 голов и отдав 57 результативных передач. По количеству забитых мячей он уступает в истории «Астаны» лишь Патрику Твумаси (69), а по ассистам идет на первом месте, раз за разом переписывая рекорды «сине-желтых». В еврокубках он поражал ворота пражской «Славии», «Ренна», брестского «Динамо», борисовского БАТЭ, а еще дважды огорчал болельщиков лиссабонского «Спортинга». Также Марин трижды забивал в ворота «Санта-Коломы» и «Валетты».

Команда Астана

Ждать дебюта нового игрока болельщикам «Астаны» пришлось больше месяца. Сначала были проблемы с документами после осуществленного трансфера. Лишь 11 августа 2017 года Марин дебютировал за клуб, сыграв в гостевом матче КПЛ с «Актобе». В стартовой же игре хорват сделал два голевых паса, вследствие чего был признан болельщиками лучшим игроком матча, завершившегося победой астанчан со счетом 3:0.

Затем две игры кряду Томасов отыграл против «Селтика». Те самые 0:5 в Глазго, а затем победные 4:3 на «Астана Арене». Уже тогда, после первого еврокубкового опыта в новом клубе, Томасов попал под горячую руку болельщиков.

«Томасов, Кляйнхайслер, Мокин и Постников — вот от кого надо избавиться», — писал Бауыржан.

«Шитов и особенно Томасов — самые бесполезные игроки команды, даже я и то лучше сыграю, честное слово. Пас не могут дать даже нормальный эти двое», — высказывался другой болельщик.

Комментарий пользователя по имени Макс стал одним из самых лайкаемых под одной из записей в официальном сообществе «Астаны» в VK: «Зря Томасов играет в стартовом составе».

«Вы знаете, у нас все было хорошо, пока не пришел Томасов. Совпадение? Не думаю», — заявил Сырым.

«Томасов играл и “Астана” 0:5 проиграла», «Где ваш Томасов?» — еще несколько более безобидных комментариев обозленных суппортеров.

В сентябре «Астана» дома разгромила «Атырау», отгрузив «нефтяникам» семь безответных мячей. Томасов в той игре оформил дубль. Но вряд ли матч с «Атырау» был показательным.

В конце месяца Марин открыл счет голом за «Астану» в еврокубках, принеся столичным ничью в противостоянии со «Славией» в групповом этапе Лиги Европы — 1:1. УЕФА признала хорвата лучшим игроком матча, но у болельщиков было на этот счет свое мнение:

«Томасов просто случайно забил», «Он стопроцентный голевой момент загубил и отдал два неточных паса Твумаси, которые могли закончиться голом. Лучший игрок — Маевский», «Томасов за что получил звание лучшего игрока матча? У него столько проколов было. Маевский и Шомко были лучшими», «А что Иван Маевский все черную работу делал — никого не интересует? Томасов в первом тайме допускал большие ошибки. Гол забил — все, лучший игрок», — зрители не особо оценили игру Томасова, даже несмотря на важный мяч.

До конца сезона Марин отыграл еще 11 матчей, отметившись тремя ассистами. Новичком года был выбран полузащитник Иван Маевский, который набрал 54,9 процента голосов болельщиков. Томасов занял второе место — 13,6 процента. Отношение к полузащитнику начало меняться лишь после матча последнего тура групповой стадии Лиги Европы, когда «Астана» на выезде победила «Славию» (1:0) и пробилась в плей-офф турнира. Хорват стал автором голевой передачи на Марина Аничича.

2018 год Томасов начал ударно: забил в обеих встречах в ворота «Спортинга» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, оформил дубль в Суперкубке Казахстана, а затем продолжил тащить в КПЛ. В стартовых десяти матчах сезона он забил шесть голов и раздал девять ассистов. После этого Томасова было уже не остановить.

Хорват стал настоящим лидером клуба и любимцем болельщиков. В 2018 и 2019 годах ему не было равных не только в клубе, но и во всем чемпионате. Прошлый год для Томасова стал слабым, как и для всей «Астаны». Но в этом Марин возвращает былую форму. В четырех стартовых турах КПЛ он забил два мяча и отметился семью результативными передачами, с большим отрывом лидируя по системе «гол+пас». Уже сейчас можно назвать Томасова живой легендой «Астаны».

За четыре года в «Астане» 33-летний Томасов провел уже девять матчей, в которых набирал не менее трех голевых очков:

1+2 против «Иртыша», КПЛ-2018;

3+1 против «Иртыша», КПЛ-2018;

2+2 против «Актобе», КПЛ-2019;

1+2 против «Кайсара», КПЛ-2019;

4+0 против «Актобе», КПЛ-2019;

3+0 против «Санта-Коломы», ЛЕ 2019/20;

1+2 против «Окжетпеса», КПЛ-2020;

1+2 против «Динамо Брест», ЛЧ 2020/21;

0+4 против «Атырау», КПЛ-2021.

Напомним, что уже сегодня, 14 апреля, «Астана» сыграет в пятом туре КПЛ с «Ордабасы» на выезде. В составе шымкентцев выступает второй игрок чемпионата по системе «гол+пас» — Жоао Пауло, у которого в активе пять набранных пунктов. Матч начнется в 15:00 по столичному времени.