Клуб КПЛ объявил о подписании воспитанника «Кайрата» из сборной Казахстана
Он вернулся из европейской команды.
Он вернулся из европейской команды.
Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании контракта с защитником сборной Казахстана Тимуром Рудосельским, передают Vesti.kz.
26-летний футболист является воспитанником алматинского «Кайрата». Он был ведущим игроком армянского «Лори», но покинул клуб в связи со снятием с чемпионата.
Ранее появилась информация, что соглашение Рудосельского с «Кайсаром» будет рассчитано до конца 2021 года, но в нем имеется пункт о том, что он может покинуть команду летом, если поступит хорошее предложение