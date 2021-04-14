Клуб КПЛ объявил о подписании воспитанника «Кайрата» из сборной Казахстана

26-летний футболист является воспитанником алматинского «Кайрата». Он был ведущим игроком армянского «Лори», но покинул клуб в связи со снятием с чемпионата.

Ранее появилась информация, что соглашение Рудосельского с «Кайсаром» будет рассчитано до конца 2021 года, но в нем имеется пункт о том, что он может покинуть команду летом, если поступит хорошее предложение из-за рубежа.