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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о подписании воспитанника «Кайрата» из сборной Казахстана

Он вернулся из европейской команды.

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Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании контракта с защитником сборной Казахстана Тимуром Рудосельским, передают Vesti.kz.

26-летний футболист является воспитанником алматинского «Кайрата». Он был ведущим игроком армянского «Лори», но покинул клуб в связи со снятием с чемпионата.

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Ранее появилась информация, что соглашение Рудосельского с «Кайсаром» будет рассчитано до конца 2021 года, но в нем имеется пункт о том, что он может покинуть команду летом, если поступит хорошее предложение из-за рубежа.

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