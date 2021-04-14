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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Удачные исходы после автоголов и трагедия «Шахтера». Топ-6 взятий собственных ворот в КПЛ-2021

Больше всего в этом отметился «Акжайык».

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В пятом туре OLYMPBET-чемпионата Казахстана «Акжайык» благодаря двум автоголам игроков «Шахтера» одержал победу. Корреспондент Vesti.kz вспомнил все подобные эпизоды в текущем сезоне. Примечательно, что наиболее часто взятия собственных ворот происходили в матчах с участием уральского клуба.

Елдос Ахметов («Тараз»)

Защитник «Тараза» в матче первого тура против «Кайсара» поразил свои ворота на пятой минуте. Таким образом, счет в этой игре был открыт. После этого кызылординцы, выступающие на своем поле, забили еще один гол. Но «волков» от поражения это не спасло.

«Тараз» сумел совершить камбэк и победил со счетом 3:2.

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Пабло Фонтанелло («Ордабасы»)

Капитан «Ордабасы» поразил свои ворота в матче третьего тура против «Акжайыка». Аргентинец «отличился» на 51-й минуте, поставив шымкентцев в затруднительное положение — после автогола Фонтанелло хозяева поля уступали со счетом 0:1.

Тем не менее «Ордабасы» уже в компенсированное время сумел забить дважды и победить — 2:1.

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Жарко Томашевич («Астана»)

Результативный центральный защитник «Астаны» в матче третьего тура с «Тоболом» на 31-й минуте забил автогол, благодаря чему соперник открыл счет. В концовке игры Томашевич отличился голом уже в ворота костанайцев и спас ничью для «Астаны» — 1:1.

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Эльдар Абдрахманов («Акжайык»)

Защитник «Акжайыка» в матче четвертого тура против «Кызыл-Жара» на 48-й минуте поразил собственные ворота. К несчастью для уральцев, этот голевой эпизод оказался единственным во встрече.

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Гидеон Баа («Шахтер»)

Ганский защитник «Шахтера» в игре пятого тура против «Акжайыка» на 38-й минуте матча забил в свои ворота. Так в этом матче был открыт счет.

Впрочем, под занавес тайма «Шахтер» забил ответный мяч.

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Давид Атанаскоски («Шахтер»)

Тем не менее «Акжайык» за счет второго автогола «горняков» сумел одержать победу. Автором мяча, забитого в свои ворота, стал Атанаскоски. Защитник «Шахтера», имеющий гражданство Болгарии и Северной Македонии, поразил свои ворота на 74-й минуте.

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Напомним, пятый тур завершится сегодня, 14 апреля.

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