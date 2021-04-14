Удачные исходы после автоголов и трагедия «Шахтера». Топ-6 взятий собственных ворот в КПЛ-2021
Больше всего в этом отметился «Акжайык».
Больше всего в этом отметился «Акжайык».
В пятом туре
Елдос Ахметов («Тараз»)
Защитник «Тараза» в матче первого тура против «Кайсара» поразил свои ворота на пятой минуте. Таким образом, счет в этой игре был открыт. После этого кызылординцы, выступающие на своем поле, забили еще один гол. Но «волков» от поражения это не спасло.
«Тараз» сумел совершить камбэк и победил со счетом 3:2.
Пабло Фонтанелло («Ордабасы»)
Капитан «Ордабасы» поразил свои ворота в матче третьего тура против «Акжайыка». Аргентинец «отличился» на 51-й минуте, поставив шымкентцев в затруднительное положение — после автогола Фонтанелло хозяева поля уступали со счетом 0:1.
Тем не менее «Ордабасы» уже в компенсированное время сумел забить дважды и победить — 2:1.
Жарко Томашевич («Астана»)
Результативный центральный защитник «Астаны» в матче третьего тура с «Тоболом» на 31-й минуте забил автогол, благодаря чему соперник открыл счет. В концовке игры Томашевич отличился голом уже в ворота костанайцев и спас ничью для «Астаны» — 1:1.
Эльдар Абдрахманов («Акжайык»)
Защитник «Акжайыка» в матче четвертого тура против «Кызыл-Жара» на 48-й минуте поразил собственные ворота. К несчастью для уральцев, этот голевой эпизод оказался единственным во встрече.
Гидеон Баа («Шахтер»)
Ганский защитник «Шахтера» в игре пятого тура против «Акжайыка» на 38-й минуте матча забил в свои ворота. Так в этом матче был открыт счет.
Впрочем, под занавес тайма «Шахтер» забил ответный мяч.
Давид Атанаскоски («Шахтер»)
Тем не менее «Акжайык» за счет второго автогола «горняков» сумел одержать победу. Автором мяча, забитого в свои ворота, стал Атанаскоски. Защитник «Шахтера», имеющий гражданство Болгарии и Северной Македонии, поразил свои ворота на 74-й минуте.
Напомним, пятый тур завершится сегодня, 14 апреля.