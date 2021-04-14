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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила «Ордабасы» в матче с дублем Аймбетова и пенальти и сместила «Кайрат» с первого места КПЛ

Алматинцы же могут вернуть себе лидерство уже в этом туре.

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Источник: Reuters

«Астана» одержала гостевую победу над «Ордабасы» в матче пятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 14 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.

На 19-й минуте отличился новичок «Астаны» Абат Аймбетов.

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На 22-й сравнял счет Еркебулан Тунгышбаев.

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На 53-й минуте Тигран Барсегян мастерски пробил пенальти в ворота Владимира Плотникова.

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А на 59-й футболист сборной Армении отдал ассист Аймбетову, который забил уже четвертый мяч за «Астану» и во втором матче подряд оформил дубль.

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До разгромного же счет довел Марин Томасов, забивший четвертый мяч в ворота хозяев на 78-й минуте.

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Набрав три очка, «Астана» на один балл обошла «Кайрат» и вышла на первое место в турнирной таблице. Но алматинцы могут вернуть себе лидерство в этом же туре в гостевом матче с актауским «Каспием».

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