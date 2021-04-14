«Астана» разгромила «Ордабасы» в матче с дублем Аймбетова и пенальти и сместила «Кайрат» с первого места КПЛ
Алматинцы же могут вернуть себе лидерство уже в этом туре.
Алматинцы же могут вернуть себе лидерство уже в этом туре.
«Астана» одержала гостевую победу над «Ордабасы» в матче пятого тура
Встреча прошла сегодня, 14 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.
На 19-й минуте отличился новичок «Астаны» Абат Аймбетов.
На 22-й сравнял счет Еркебулан Тунгышбаев.
На 53-й минуте Тигран Барсегян мастерски пробил пенальти в ворота Владимира Плотникова.
А на 59-й футболист сборной Армении отдал ассист Аймбетову, который забил уже четвертый мяч за «Астану» и во втором матче подряд оформил дубль.
До разгромного же счет довел Марин Томасов, забивший четвертый мяч в ворота хозяев на 78-й минуте.
Набрав три очка, «Астана» на один балл обошла «Кайрат» и вышла на первое место в турнирной таблице. Но алматинцы могут вернуть себе лидерство в этом же туре в гостевом матче с актауским «Каспием».