СМИ: «Барселона» ведет переговоры с агентом футболиста Агуэро

Отмечается, что в испанском клубе считают аргентинца «одним из возможных вариантов».
Также «Барселона» намерена продлить до 2023 года контракты с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем.
32-летний Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.
В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.