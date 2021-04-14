СМИ: «Барселона» ведет переговоры с агентом футболиста Агуэро

Отмечается, что в испанском клубе считают аргентинца «одним из возможных вариантов».

Также «Барселона» намерена продлить до 2023 года контракты с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем.

32-летний Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

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