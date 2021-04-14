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14:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» ведет переговоры с агентом футболиста Агуэро

ТАСС, 14 апреля. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» ведет переговоры с агентом нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что в испанском клубе считают аргентинца «одним из возможных вариантов».

Также «Барселона» намерена продлить до 2023 года контракты с защитником Оскаром Мингесой и полузащитником Рикардом Пучем.

32-летний Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

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В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

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