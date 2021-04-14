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15:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» ушел от поражения в меньшинстве, но потерял очки и первое место КПЛ

Алматинцы оступились в гостях у «Каспия».

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«Кайрат» сыграл вничью с «Каспием» в матче пятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:1.

Первыми отличились хозяева. На 32-й минуте счет открыл Руслан Мингазов. Уступая 0:1, через пять минут «Кайрат» остался в меньшинстве — с поля был удален Айбол Абикен, заработавший второй «горчичник».

Тем не менее еще до перерыва алматинцы успели уйти от поражения и отыграть пропущенный мяч. На 41-й минуте в ворота хозяев забил Денис Поляков.

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Потеряв очки в гостях, «Кайрат» не смог вернуть себе первое место, с которого его после разгромной победы над «Ордабасы» сместила «Астана». У обеих команд теперь по 11 очков после пяти туров, но алматинцы располагаются на втором месте.

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