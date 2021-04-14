«Кайрат» ушел от поражения в меньшинстве, но потерял очки и первое место КПЛ
Алматинцы оступились в гостях у «Каспия».
Алматинцы оступились в гостях у «Каспия».
«Кайрат» сыграл вничью с «Каспием» в матче пятого тура
Первыми отличились хозяева. На 32-й минуте счет открыл Руслан Мингазов. Уступая 0:1, через пять минут «Кайрат» остался в меньшинстве — с поля был удален Айбол Абикен, заработавший второй «горчичник».
Тем не менее еще до перерыва алматинцы успели уйти от поражения и отыграть пропущенный мяч. На 41-й минуте в ворота хозяев забил Денис Поляков.
Потеряв очки в гостях, «Кайрат» не смог вернуть себе первое место, с которого его после разгромной победы над «Ордабасы» сместила «Астана». У обеих команд теперь по 11 очков после пяти туров, но алматинцы располагаются на втором месте.