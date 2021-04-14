Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Реал
Футбол. Еврокубки
13.04
ПСЖ
Бавария
01
Футбол. Еврокубки
13.04
Челси
Порту
01
Футбол. Еврокубки
15.04
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
15.04
Славия Пр
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
35Eagle Fighting Championship в Москве
16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» одержал победу и догнал «Астану» с «Кайратом» по набранным очкам

Костанайцы дома переиграли «Кайсар».

Наверх

«Тобол» одержал домашнюю победу в матче пятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Григория Бабаяна принимали в Костанае «Кайсар» и обыграли соперника с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола во встрече стал Тони Силва, забивший гол уже на второй минуте. При этом кызылординский клуб с 73-й минуты играл вдесятером после удаления Кларенса Битанга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одержав победу, «Тобол» поднялся на третье место в турнирной таблице КПЛ. У команды теперь 11 очков после пяти матчей. Такая же статистика у «Астаны» и «Кайрата», но они идут выше по другим показателям.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Жену и сына Овечкина пустили на трибуну. Ови забил и отдал пас
Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года
В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата»
Тренер сборной России: Исключений для Ефимовой делать не будем
Источник: Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса»
«"Спартак" дурят». Разбор судейства тура РПЛ
Болельщики обсуждают странный фол украинской футболистки (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь