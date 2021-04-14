«Тобол» одержал победу и догнал «Астану» с «Кайратом» по набранным очкам
Костанайцы дома переиграли «Кайсар».
Костанайцы дома переиграли «Кайсар».
«Тобол» одержал домашнюю победу в матче пятого тура
Подопечные Григория Бабаяна принимали в Костанае «Кайсар» и обыграли соперника с минимальным счетом 1:0.
Автором единственного гола во встрече стал Тони Силва, забивший гол уже на второй минуте. При этом кызылординский клуб с 73-й минуты играл вдесятером после удаления Кларенса Битанга.
Одержав победу, «Тобол» поднялся на третье место в турнирной таблице КПЛ. У команды теперь 11 очков после пяти матчей. Такая же статистика у «Астаны» и «Кайрата», но они идут выше по другим показателям.