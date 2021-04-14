Нагельсман опроверг информацию о переговорах с «Баварией»
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главный тренер немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман опроверг информацию о том, что вступил в переговоры о назначении в мюнхенскую «Баварию».
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главный тренер немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман опроверг информацию о том, что вступил в переговоры о назначении в мюнхенскую «Баварию».
Во вторник «Бавария» победила на выезде «Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0, однако завершила борьбу в турнире по итогам двухраундового противостояния. Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус во вторник заявил, что нынешний главный тренер команды
«Переговоров с “Баварией” не было и не ведется. Я понятия не имею, откуда Лотар получил эту информацию, — приводит слова Нагельсмана sport.sky.de. — Я не разговаривал c клубом (“Баварией”), потому что обсуждать нечего. У меня контракт с “Лейпцигом” до 2023 года».
«Лейпциг» после 28 туров занимает второе место в чемпионате Германии, уступая 5 очков лидирующей «Баварии».