Нагельсман опроверг информацию о переговорах с «Баварией»

Во вторник «Бавария» победила на выезде «Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0, однако завершила борьбу в турнире по итогам двухраундового противостояния. Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус во вторник заявил, что нынешний главный тренер команды Ханс-Дитер Флик получил предложение возглавить сборную Германии, при этом мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру Нагельсмана в качестве преемника Флика.

«Переговоров с “Баварией” не было и не ведется. Я понятия не имею, откуда Лотар получил эту информацию, — приводит слова Нагельсмана sport.sky.de. — Я не разговаривал c клубом (“Баварией”), потому что обсуждать нечего. У меня контракт с “Лейпцигом” до 2023 года».