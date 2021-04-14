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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нагельсман опроверг информацию о переговорах с «Баварией»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главный тренер немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман опроверг информацию о том, что вступил в переговоры о назначении в мюнхенскую «Баварию».

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Бавария» победила на выезде «Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0, однако завершила борьбу в турнире по итогам двухраундового противостояния. Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус во вторник заявил, что нынешний главный тренер команды Ханс-Дитер Флик получил предложение возглавить сборную Германии, при этом мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру Нагельсмана в качестве преемника Флика.

«Переговоров с “Баварией” не было и не ведется. Я понятия не имею, откуда Лотар получил эту информацию, — приводит слова Нагельсмана sport.sky.de. — Я не разговаривал c клубом (“Баварией”), потому что обсуждать нечего. У меня контракт с “Лейпцигом” до 2023 года».

«Лейпциг» после 28 туров занимает второе место в чемпионате Германии, уступая 5 очков лидирующей «Баварии».

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