Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года за долю в букмекерской компании
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании Bethard, сообщает Aftonbladet.
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании Bethard, сообщает Aftonbladet.
Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранён от футбола на срок до трёх лет.
Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций. Златан Ибрагимович
Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.
Ибрагимович стал совладельцем и лицом Bethard через свою компанию Unknown AB ещё в 2018 году.