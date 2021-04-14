Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года за долю в букмекерской компании

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранён от футбола на срок до трёх лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций. Златан Ибрагимович по-прежнему является совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарп.

Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.