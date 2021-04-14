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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотели победить, старались и сделали это!»: Тихонов — о разгроме «Ордабасы» и выходе «Астаны» на первое место

Футболисты «Астаны» в матче с «Ордабасы» продемонстрировали то, о чем их просит тренерских штаб, считает наставник команды Андрей Тихонов. Комментируя разгромную победу, он отметил в интервью клубному сайту, что качество поля в Шымкенте сказалось на игре.

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— Качество поля сегодня мешало обеим командам. Я знаю тренера шымкентсцев только с хорошей стороны, команда «Ордабасы» под его руководством показывает техничный, комбинационный футбол, что они продемонстрировали в предыдущих играх и сегодня моментами.

Я разговаривал с ним перед игрой, и мы сошлись во мнении, что в данный момент поле плохого качества, и это действительно мешает футболистам обеих команд показать качественную игру. Что касается моей команды, то мне понравилась самоотдача, они продемонстрировали то, над чем мы работаем в тренировочном процессе, то, о чем мы их просим.

Всегда на матчи с «Ордабасы» очень серьезный настрой, и главное, чтобы этот настрой передался и на остальные игры, мы над этим работаем. Отмечу, что команда сегодня была одним целым, были, конечно, ошибки, но футболисты доказали, что они команда. Первый тайм прошел в равной игре, во втором кто-то скажет, что повезло, но я вижу, что идет планомерная работа, плоды которой выливаются в победные результаты и такие матчи. Мы сегодня хотели победить, старались, и сделали это!

— Сегодня сразу три футболиста основного состава отсутствовали в заявке — Ароян, Эбонг и Совет. Что с ними?

— Саги получил травму в матче с «Атырау», Ароян заболел ангиной, о чем мы узнали перед самым вылетом, Эбонг также болеет. Да, у нас есть проблемы, но те ребята, которые сегодня вышли как в стартовом составе, так и на замен, показали себя с наилучшей стороны. Тот же Абзал сегодня играл центрального защитника, он периодически действует в центре обороны в тройке центральных в сборной, но функции все-таки немного отличаются. И он справился со своими задачами на этой позиции хорошо. Я благодарен всем футболистам своей команды за сегодняшний матч и хочу поздравить с этой не простой победой весь клуб и болельщиков!

Напомним, «Астана» в гостях разгромила «Ордабасы» со счетом 4:1, а «Кайрат» в параллельном матче сыграл вничью с «Каспием». Эти результаты позволили столичному клубу выйти на первое место в КПЛ, сместив алматинцев.

Ордабасы
1:4
Первый тайм: 0:0
Астана
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