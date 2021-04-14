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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» благодаря голу Эуженио победил «Туран» и поднялся на третье место КПЛ

В Туркестане состоялся матч пятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Местный «Туран» принимал «Тараз» и потерпел поражение со счетом 0:1.

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Автором единственного гола во встрече стал португальский форвард гостей Педро Эуженио. Он красиво распечатал ворота «Турана» на 78-й минуте.

Одержав победу, «Тараз» поднялся на третье место турнирной таблицы КПЛ, сместив оттуда «Тобол». Напомним, ранее на первую строчку вышла «Астана», а «Кайрат» опустился на второе. И теперь сразу у четырех клубов по 11 очков после пяти сыгранных туров.

Туран
0:1
Первый тайм: 0:0
Тараз
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