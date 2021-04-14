«Тараз» благодаря голу Эуженио победил «Туран» и поднялся на третье место КПЛ

Автором единственного гола во встрече стал португальский форвард гостей Педро Эуженио. Он красиво распечатал ворота «Турана» на 78-й минуте.

Одержав победу, «Тараз» поднялся на третье место турнирной таблицы КПЛ, сместив оттуда «Тобол». Напомним, ранее на первую строчку вышла «Астана», а «Кайрат» опустился на второе. И теперь сразу у четырех клубов по 11 очков после пяти сыгранных туров.