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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

Эффект Томасова и желание сменить лигу. Почему Барсегян хочет покинуть «Астану»

Тигран Барсегян — один из важнейших элементов в игре «Астаны», но, похоже, сам полузащитник готов сменить обстановку. Корреспондент Vesti.kz предполагает, почему игрок не совсем доволен своим клубным периодом в карьере.

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Надо сказать, что слухи об уходе Барсегяна возникали еще с зимы (предметный интерес был от клубов из Венгрии). Если бы хавбек был свободным агентом, то почти наверняка сменил бы команду, но у него на руках был действующий контракт, а выкупать армянина, как того же Сотириу, видимо, никто из интересующихся не захотел.

Уже давно говорят, что Барсегян интересен российским клубам, тут влияет фактор не только хорошего возраста, качественной игры, но и паспорта, в РПЛ Тигран, опять же, не будет считаться легионером. Также полузащитник всегда готов рассмотреть варианты из МЛС, он часто отдыхает в США, ему импонирует эта страна, культура, да и сама лига.

На днях сам Барсегян в YouTube-программе «Футбол с Эдгаром Манучаряном» признался, что собирается покинуть чемпионат Казахстана и не видит здесь перспективы для дальнейшего роста.

Полузащитник уверен в своих силах и доказывает это в том числе на международной арене. В частности, его игра за сборную Армении на старте отборочного цикла ЧМ-2022 просто поразила с точки зрения эффективности. Во всех трех матчах он повлиял на результат, забив два мяча и отдав три голевые передачи, это помогло Армении сенсационно возглавить группу с тремя победами.

При этом роль Барсегяна в сборной и в «Астане» отличается. В клубе он играет на левом краю, в сборной на более удобном для себя правом. То есть в «Астане» он лишен одного из главных своих навыков — смещения в центр под удар. И Тигран прекрасно понимает, пока в команде Марин Томасов — играть справа ему не дадут.

Но у тренерского штаба нет никаких претензий к игре Барсегяна, он ведет себя как настоящий профессионал, играет там, где решил Тихонов, и тоже приносит пользу, просто не такую весомую, как в сборной. Опять же, если возвращаться к статистике и сравнивать показатели игрока в сборной и клубе, в «Астане» у Барсегяна пока лишь одно результативное действие в пяти матчах КПЛ, да и оно состоялось лишь с пенальти в последнем матче с «Ордабасы».

«Астана» в патовой ситуации, да, игрок спокойно и профессионально выполняет свою работу, но ты знаешь, что рассчитывать на него в будущем не сможешь. Контракт Барсегяна заканчивается в этом году, теоретически летом можно продать полузащитника за небольшие деньги, но клуб вряд ли так поступит. Ведь найти на рынке столь же качественного, адаптированного игрока к чемпионату и команде будет крайне сложно, поэтому, скорее всего, Барсегян отработает контракт до конца и покинет «Астану» свободным агентом.

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