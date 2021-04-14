«Актобе» объявил о подписании экс-вратаря ЦСКА и возвращении футболиста сборной Литвы

Так, карьеру в команде продолжит экс-вратарь московского «ЦСКА» Сергей Ревякин. Он является воспитанником спортивной школы «Смена», однако еще в юном возрасте перешел в школу армейв. А 2011 году дебютировал за основную команду. Последним клубом Ревякина был ереванский «Арарат». Он привлекался в юниорскую сборную России.

Также в команду вернулся игрок национальной сборной Литвы Артурас Жулпа. В 2015 году он уже защищал цвета клуба, проведя за актюбинцев 30 матчей. После «Актобе» Жулпа выступал в КПЛ за «Тобол» и «Жетысу».

«Игровые качества футболиста национальной сборной Литвы как никогда необходимы сейчас команде. Жулпа — универсальный игрок. Артурас может сыграть, как и в опорной зоне, так и в линии центральных защитников. Именно оборонительная линия “красно-белых” вызывала ряд опасений у тренерского штаба в последнее время. Есть надежда, что подписание Жулпы решит все насущные вопросы в обороне», — говорится в сообщении клуба.