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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о подписании экс-вратаря ЦСКА и возвращении футболиста сборной Литвы

ФК «Актобе» объявил о подписании контрактов с двумя футболистами, сообщают Vesti.kz.

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Так, карьеру в команде продолжит экс-вратарь московского «ЦСКА» Сергей Ревякин. Он является воспитанником спортивной школы «Смена», однако еще в юном возрасте перешел в школу армейв. А 2011 году дебютировал за основную команду. Последним клубом Ревякина был ереванский «Арарат». Он привлекался в юниорскую сборную России.

Также в команду вернулся игрок национальной сборной Литвы Артурас Жулпа. В 2015 году он уже защищал цвета клуба, проведя за актюбинцев 30 матчей. После «Актобе» Жулпа выступал в КПЛ за «Тобол» и «Жетысу».

«Игровые качества футболиста национальной сборной Литвы как никогда необходимы сейчас команде. Жулпа — универсальный игрок. Артурас может сыграть, как и в опорной зоне, так и в линии центральных защитников. Именно оборонительная линия “красно-белых” вызывала ряд опасений у тренерского штаба в последнее время. Есть надежда, что подписание Жулпы решит все насущные вопросы в обороне», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что после пяти туров КПЛ «Актобе», вернувшийся из первой лиги, занимает пятое место, набрав девять очков.

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