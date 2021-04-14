«Актобе» объявил о подписании экс-вратаря ЦСКА и возвращении футболиста сборной Литвы
ФК «Актобе» объявил о подписании контрактов с двумя футболистами, сообщают Vesti.kz.
ФК «Актобе» объявил о подписании контрактов с двумя футболистами, сообщают Vesti.kz.
Так, карьеру в команде продолжит
Также в команду вернулся игрок национальной сборной Литвы Артурас Жулпа. В 2015 году он уже защищал цвета клуба, проведя за актюбинцев 30 матчей. После «Актобе» Жулпа выступал в КПЛ за «Тобол» и «Жетысу».
«Игровые качества футболиста национальной сборной Литвы как никогда необходимы сейчас команде. Жулпа — универсальный игрок. Артурас может сыграть, как и в опорной зоне, так и в линии центральных защитников. Именно оборонительная линия “красно-белых” вызывала ряд опасений у тренерского штаба в последнее время. Есть надежда, что подписание Жулпы решит все насущные вопросы в обороне», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что после пяти туров КПЛ «Актобе», вернувшийся из первой лиги, занимает пятое место, набрав девять очков.