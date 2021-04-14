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21:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Флик вскоре объявит об уходе из «Баварии» ради сборной Германии

Следующим главным тренером сборной Германии станет Ханс Флик. В скором времени немецкий специалист объявит об уходе из мюнхенской «Баварии» по окончании сезона, утверждает Kicker.

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Источник: Reuters

Ранее Футбольный союз Германии (DFB) объявил о том, что главный тренер национальной команды Йоахим Лев покинет свой пост после Евро-2020.

13 апреля «Бавария» обыграла на выезде «ПСЖ» (1:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (3:3) вылетела за счет правила выездного гола.

Напомним, что Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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