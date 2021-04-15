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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Тобола» нашел минусы в победном матче над «Кайсаром» и высказался о подготовке к «Кайрату»

Костанайцы догнали лидеров КПЛ по очкам.

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Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян подвел итоги матча пятого тура чемпионата Казахстана по футболу против кызылординского «Кайсара». Его слова приводит пресс-служба костанайского клуба.

Сама встреча прошла в Костанае и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. При этом «волки» с 73-й минуты играли вдесятером после удаления Кларенса Битанга. У «Тобола» теперь 11 очков после пяти матчей. Столько же у «Астаны» и «Кайрата», но они идут выше по дополнительным показателям.

Команда
Тобол Кс

— В сегодняшнем матче необходима была ротация, так как это была уже девятая игра для сборников. Кому-то мы дали отдохнуть в первом тайме, кому-то во втором, помимо этого некоторые футболисты играли не на своих позициях. Были определенные риски, но другого выхода у нас не было. Получился сложный матч, забили быстрый гол и немного потеряли нити игры. Отошли от своего футбола.

В первом тайме у нас были моменты, где мы могли удваивать счет. Во втором тайме до удаления, а так же после него у нас тоже были 200-процентные моменты, чтобы забить. К сожалению, не реализовали такие явные моменты, тем самым заставив себя нервничать до последней минуты, ведь «Кайсар» бился и пытался отыграться. Да у них не было таких явных моментов, но все равно нельзя доводить игру до такой концовки. Нужно было решать игру раньше и спокойно доводить матч до его логического завершения.

Конечно, была определенная усталость, матч получился скомканным и сложным, не все получалось.

Были проблемы в плане организации игры и контроля мяча, но еще раз повторюсь, что в таких матчах главное добыть победу и заработать три очка.

Следующий матч проводим против «Кайрата». Нужно сделать правильные выводы, восстановиться и оптимально подготовиться к сложному выезду против действующего чемпиона, — сказал Бабаян.

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