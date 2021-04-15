Главный тренер «Тобола» нашел минусы в победном матче над «Кайсаром» и высказался о подготовке к «Кайрату»
Костанайцы догнали лидеров КПЛ по очкам.
Костанайцы догнали лидеров КПЛ по очкам.
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян подвел итоги матча пятого тура чемпионата Казахстана по футболу против кызылординского «Кайсара». Его слова приводит
Сама встреча прошла в Костанае и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. При этом «волки» с 73-й минуты играли вдесятером после удаления Кларенса Битанга. У «Тобола» теперь 11 очков после пяти матчей. Столько же у «Астаны» и «Кайрата», но они идут выше по дополнительным показателям.
— В сегодняшнем матче необходима была ротация, так как это была уже девятая игра для сборников.
В первом тайме у нас были моменты, где мы могли удваивать счет. Во втором тайме до удаления, а так же после него у нас тоже были 200-процентные моменты, чтобы забить. К сожалению, не реализовали такие явные моменты, тем самым заставив себя нервничать до последней минуты, ведь «Кайсар» бился и пытался отыграться. Да у них не было таких явных моментов, но все равно нельзя доводить игру до такой концовки. Нужно было решать игру раньше и спокойно доводить матч до его логического завершения.
Конечно, была определенная усталость, матч получился скомканным и сложным, не все получалось.
Были проблемы в плане организации игры и контроля мяча, но еще раз повторюсь, что в таких матчах главное добыть победу и заработать три очка.
Следующий матч проводим против «Кайрата». Нужно сделать правильные выводы, восстановиться и оптимально подготовиться к сложному выезду против действующего чемпиона, — сказал Бабаян.