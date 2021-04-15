Абат Аймбетов возглавил гонку бомбардиров КПЛ
У новичка «Астаны» по дублю в двух играх подряд.
У новичка «Астаны» по дублю в двух играх подряд.
Новичок «Астаны» Абат Аймбетов возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В активе форварда сборной Казахстана четыре гола в трех матчах за столичный клуб. Причем в двух играх подряд Аймбетов оформил по дублю.
Официально о переходе форварда «Астана» объявила 2 апреля. Аймбетов перешел на правах аренды до лета из самарских «Крыльев Советов».
Что касается гонки бомбардиров, то ближайшие преследователи отстают от Аймбетова всего на мяч.
Это его партнеры по «Астане» Абзал Бейсебеков и Марин Томасов, Рифат Нурмугамет из «Актобе», Руслан Мингазов из «Каспия», а также Жоао Паоло из «Ордабасы».