Абат Аймбетов возглавил гонку бомбардиров КПЛ

Новичок «Астаны» Абат Аймбетов возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

В активе форварда сборной Казахстана четыре гола в трех матчах за столичный клуб. Причем в двух играх подряд Аймбетов оформил по дублю.

Официально о переходе форварда «Астана» объявила 2 апреля. Аймбетов перешел на правах аренды до лета из самарских «Крыльев Советов».

Что касается гонки бомбардиров, то ближайшие преследователи отстают от Аймбетова всего на мяч.