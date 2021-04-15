Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Гранада
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Динамо З
Футбол. Еврокубки
14.04
Ливерпуль
Реал
00
Футбол. Еврокубки
14.04
Боруссия Д
Манчестер Сити
12
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
09:08 (мск), источник: Vesti.kz

Абат Аймбетов возглавил гонку бомбардиров КПЛ

У новичка «Астаны» по дублю в двух играх подряд.

Наверх
Источник: Reuters

Новичок «Астаны» Абат Аймбетов возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

В активе форварда сборной Казахстана четыре гола в трех матчах за столичный клуб. Причем в двух играх подряд Аймбетов оформил по дублю.

Официально о переходе форварда «Астана» объявила 2 апреля. Аймбетов перешел на правах аренды до лета из самарских «Крыльев Советов».

Что касается гонки бомбардиров, то ближайшие преследователи отстают от Аймбетова всего на мяч.

Это его партнеры по «Астане» Абзал Бейсебеков и Марин Томасов, Рифат Нурмугамет из «Актобе», Руслан Мингазов из «Каспия», а также Жоао Паоло из «Ордабасы».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов
Шикарный пас Капризова. Кирилл помог «Миннесоте» победить
Русская звезда не поможет своей команде в битве за плей-офф НХЛ
Сборная России лидирует после ритм-танца на командном ЧМ
«Сент-Луис» проиграл. Тарасенко отдал голевую передачу
Гол и передача россиянина помогли «Анахайму» обыграть «Сан-Хосе»
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь