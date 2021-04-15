Первый номер «Тараза», бомбардир «Актобе» и Аймбетов. Символическая сборная пятого тура КПЛ-2021
В списке также игроки «Каспия», «Кайрата» и «Тобола».
В списке также игроки «Каспия», «Кайрата» и «Тобола».
Пятый тур
Вратарь: Мухаммеджан Сейсен («Тараз»)
22-летний вратарь «Тараза» в нынешнем сезоне прочно занял пост номер один в клубе. В матче с «Тураном» он отстоял на ноль. Это помогло жамбыльцам одержать победу со счетом 1:0. Всего в текущем розыгрыше чемпионата Казахстана Сейсен провел пять игр, в трех из которых он сохранил ворота в неприкосновенности.
Левый защитник: Максат Тайкенов («Каспий»)
«Каспий» провел один из лучших своих матчей. В шестом туре актаусцы отобрали на своем поле очки у «Кайрата». Здесь заслуженно можно похвалить всю команду. Одним из лучших был левый защитник «Каспия». Тайкенов, под стать своим партнерам, мало чего позволил чемпиону. Поэтому футболист оказался в этом списке.
Центральный защитник: Михал Йерабек («Актобе»)
Чешский защитник «Актобе» вторую игр подряд отмечается результативными действиями. В матче с «Ордабасы» (4:4) он сделал ассист и забил решающий гол на 94-й минуте.
В игре с «Кызыл-Жаром» Йерабек на 90-й минуте ассистировал своему партнеру, после чего счет в матче сравнялся, а затем «Актобе» оформил победный гол.
Центральный защитник: Денис Поляков («Кайрат»)
Белорусский футболист в нынешнем сезоне выступает в «Кайрате» в опорной зоне, хотя профильная позиция Полякова — центральный защитник. В игре с «Каспием» белорус на 41-й минуте сравнял счет и, как оказалось позднее, установил окончательный результат — 1:1.
Правый защитник: Антонио Рукавина («Астана»)
В том, что «Астана» сумела разгромить «Ордабасы» (4:1), присутствует немаловажная заслуга сербского ветерана, который внес вклад в надежную игру обороны столичного клуба. Рукавина привычно отработал на своем фланге очень старательно и уверенно.
Опорный полузащитник: Исламбек Куат («Астана»)
Некогда антагонист столичного клуба, реализовавший свой талант во время выступлений за «Кайрат», начинает приносить пользу «Астане». В матче с «Ордабасы» Куат сделал два ассиста и в целом смотрелся очень неплохо.
Опорный полузащитник: Стефан Букорац («Каспий»)
Полузащитник «Каспия» в матче с «Кайратом» сыграл одну из определяющих ролей. Букорац, призванный разрушать атаки соперника, заметно преуспел в этом, благодаря чему чемпион Казахстана не досчитался очков в Актау.
Под нападающим: Тони Силва («Тобол»)
Полузащитник «Тобола» своим ранним голом принес важную победу клубу над «Кайсаром». Силва отличился на второй минуте домашнего матча. Этот гол стал дебютным для португальца в составе костанайского клуба.
Левый вингер: Педро Эуженио («Тараз»)
Еще один португалец, Педро Эуженио, регулярно попадает в сборную тура по версии нашего сайта. На сей раз Эуженио принес победу «Таразу» в выездном матче с «Тураном», забив на 77-й минуте единственный гол красивым обводящим ударом.
Правый вингер: Рифат Нурмугамет («Актобе»)
Атакующий полузащитник «Актобе» забивает за свой клуб в третьей игре подряд. На сей раз Нурмугамет, появившийся на поле в матче с «Кызыл-Жаром» на 74-й минуте, на 94-й затолкал победный мяч в ворота соперника — 2:1. Безусловно, он стал открытием сезона.
Центральный нападающий: Абат Аймбетов («Астана»)
Не все поклонники столичного клуба с воодушевлением встретили новость о переходе в «Астану» Аймбетова, права на которого принадлежат «Крыльям Советов». Однако казахстанcкий форвард ответил скептикам четырьмя голами в двух матчах. В игре с «Ордабасы» на счету
Тренер: Андрей Тихонов («Астана»)
Наставник «Астаны» как никто другой из своих коллег заслужил право возглавить символическую сборную тура. Подопечные Тихонова просто не заметили на своем пути «Ордабасы», в чем немаловажная роль российского специалиста.
18 и 19 апреля состоятся матчи шестого тура.