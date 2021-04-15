Кураж «Астаны», нервы «Кайрата» и стабильность «Тараза». Обзор 5-го тура КПЛ

Команды чемпионата Казахстана постепенно выходят из состояния весеннего футбола и в рамках 5-го тура многие из них показали зрелищную игру. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как «Астана» захватила лидерство в турнире, чем обусловлен очередной сбой в «Кайрате» и что показали аутсайдеры сезона.

«Астана» сокрушила «Ордабасы»

Центральный матч тура по результату получился односторонним, хотя и по качеству игры «Астана» превосходила «Ордабасы». «Астана» выиграла матч с помощью лучшего движения и отличной работы центральных полузащитников — Валерия Чуперки и Исламбека Куата, это хороший знак для Тихонова и сигнал для пропускавшего матч Макса Эбонга — конкуренция в составе повысилась. То же самое можно сказать и про отсутствовавшего Саги Совета, его позицию занял испанский новичок Кадете и сыграл довольно уверенно.

Несмотря на огромные трансформации в клубе, «Астана» начинает сезон очень бодро и четко дает понять, что отдавать титул «Кайрату» не намерена. Тихонов при этом предоставляет свободу атакующей линии, и она вполне эффективна ему отвечает — 15 голов в пяти матчах и лидерство в турнирной таблице КПЛ.

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«Тараз» и «Актобе» выигрывают тяжелые матчи

Претенденты на еврокубковые места одержали синхронные победы, но как «Актобе», так и «Таразу» результат дался с трудом. Для «Актобе» переламывать ход встречи и отыгрываться уже вошло в привычку, вот и с «Кызыл-Жаром» им удался камбэк, причем оба гола были забиты уже в компенсированное время. В команде Алексея Баги в роли джокера вновь проявил себя Рифат Нурмугамет, экс-игрок «Кайрата» невероятно эффективен — три выхода на замену и три важнейших мяча.

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«Тараз» в целом владел преимуществом над «Тураном», играл более осмысленно, но долгое время не мог вскрыть оборону дебютанта. Вардан Минасян снова задействовал новых лиц в составе — так, в защите вышли Адилет Кенесбек и Жалгас Жаксылыков.

Победный гол Педро Эуженио наверняка войдет в число самых красивых по итогам этого тура. Теперь португалец в лидерах всего чемпионата по системе гол+пас (3 гола, 2 ассиста), а «Тараз» продолжает завоевывать симпатии нейтральных болельщиков и находится в лидирующем пуле.

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«Кайрат» снова потерял очки, «Тобол» предельно рационален

Выезд в Актау определенно станет проблемой для большинства команд КПЛ, и на себе эти трудности уже испытал «Кайрат». «Каспий», как и «Тараз», в прошлом туре активно начал матч против команды Алексея Шпилевского, забил, а потом за семь минут Айбол Абикен схватил две желтые карточки и покинул поле. Уже в первом тайме «Кайрат» отыгрался и рассчитывал повторить подвиг, подобный игре с «Жетысу» (там была победа в меньшинстве), но «Каспий» не отходил от плана на игру, был предельно сконцентрирован и добился в целом положительного результата.

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Другой претендент на титул «Тобол» в уже фирменном стиле разобрался с «Кайсаром». Григорий Бабаян сделал все как опытный тренер — ротировал состав, не нагрузил лидеров перед очной игрой с «Кайратом» и добился победы над вязким соперником. Победный и очень красивый гол Тони Сильвы состоялся уже на второй минуте, такое начало — идеальный сценарий для «Тобола» при Бабаяне, соперник просто попадает в капкан и зачастую ничего не может сделать с высокоорганизованной игрой костанайцев.

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Битва аутсайдеров

«Шахтер» уже без Али Алиева проиграл скромному «Акжайыку», и сюжет этой встречи для «горняков» получился трагикомичным — оба пропущенных мяча на счету своих же защитников. Карагандинцам срочно нужен тренер, но даже он вряд ли сможет решить оперативно такое количество проблем. «Акжайык» тем временем удивляет по результатам и пока располагается гораздо выше, чем это предполагалось.

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В другом матче из подвала турнирной таблицы выясняли отношения «Атырау» и «Жетысу». «Нефтяники» были на грани пятого поражения подряд, и такой результат точно бы вызвал еще больше вопросов к главному тренеру Араму Восканяну. Но «Атырау» в меньшинстве умудрился затолкать второй гол «Жетысу» и вырвать ничью. Пока Восканян и Ринат Алюетов сохраняют посты, но их положение все равно достаточно шаткое.