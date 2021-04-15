СМИ: «Барселона» проявляет интерес к футболистам Мартинесу и Сенеси

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Мартинеса в €22 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 34 матчах за «Аякс» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Трансферная стоимость 23-летнего Сенеси составляет €20 млн, он сыграл в 35 матчах за «Фейенорд» в сезоне-2020/21, забил три мяча и отдал три голевые передачи.
В среду журналист Sky Sports Фабрицио Романо сообщил, что руководство испанской команды ведет переговоры с агентом нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покинет клуб по окончании текущего сезона в связи с истечением срока контракта.