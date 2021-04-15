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12:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» проявляет интерес к футболистам Мартинесу и Сенеси

ТАСС, 15 апреля. Испанский футбольный клуб «Барселона» может приобрести в летнее трансферное окно защитников нидерландских «Аякса» и «Фейенорда» Лисандро Мартинеса и Маркоса Сенеси. Об этом сообщает журнал Voetbal International.

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Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего Мартинеса в €22 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 34 матчах за «Аякс» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Трансферная стоимость 23-летнего Сенеси составляет €20 млн, он сыграл в 35 матчах за «Фейенорд» в сезоне-2020/21, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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В среду журналист Sky Sports Фабрицио Романо сообщил, что руководство испанской команды ведет переговоры с агентом нападающего английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покинет клуб по окончании текущего сезона в связи с истечением срока контракта.

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