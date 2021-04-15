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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский нашел объяснение неудаче «Кайрата» в матче с удалением и потерянному лидерству в КПЛ

Также тренер высказался об игре лидеров.

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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч с «Каспием» в рамках пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт алматинского клуба.

Команда
Кайрат

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:1. После этой игры «Кайрат» с 11 очками упустил единоличное лидерство и пропустил вперед себя «Астану» (11).

«Из-за раннего удаления, думаю, мы должны остаться довольными одним очком против серьезного соперника, который не боится играть в футбол. У нас был план на игру, но, к сожалению, в первом тайме мы не смогли оказать то давление, которое хотели. Это связано с различными факторами: новое покрытие, климатические условия, но это ни в коем случае не отговорка. Также на данном этапе у наших лидеров не всегда все получается, много для них простых и непривычных ошибок. Сейчас публично не хочется делать выводы, потому-что  сейчас это будет все звучать как отговорка. Эти негативные периоды, матчи, моменты безумно важны, чтобы сенсибилизировать свой подход, свою концентрацию и сознание. Они вынуждают тебя задуматься. Мы пропустили гол за счет индивидуальной ошибки, а потом получили удаление. Считаю, что концентрация и ответственность после удаления была лучше, чем в большинстве, и нам удалось забить гол. Все же надо отдать должное сопернику и быть довольными заработанным очком. Конечно, мы расстроены и необходимо делать выводы, потому что уже через четыре дня у нас важный матч против “Тобола”, где мы постараемся заработать три очка», — сказал Шпилевский.

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