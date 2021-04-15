Шпилевский нашел объяснение неудаче «Кайрата» в матче с удалением и потерянному лидерству в КПЛ
Также тренер высказался об игре лидеров.
Также тренер высказался об игре лидеров.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч с «Каспием» в рамках пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт алматинского клуба.
Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:1. После этой игры «Кайрат» с 11 очками упустил единоличное лидерство и пропустил вперед себя «Астану» (11).
«Из-за раннего удаления, думаю, мы должны остаться довольными одним очком против серьезного соперника, который не боится играть в футбол. У нас был план на игру, но, к сожалению, в первом тайме мы не смогли оказать то давление, которое хотели. Это связано с различными факторами: новое покрытие, климатические условия, но это ни в коем случае не отговорка. Также на данном этапе у наших лидеров не всегда все получается, много для них простых и непривычных ошибок. Сейчас публично не хочется делать выводы,