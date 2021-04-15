Аймбетов кладет дубли, Томасов раздает пасы, а Алыкулов проводит лучший сезон. Кто зажигает в КПЛ-2021 после пяти туров

Пять туров OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу позади, а самое интересное, несмотря на уже имеющийся накал страстей, впереди. За этот стартовый отрезок определились не только лидеры среди клубов, но и среди игроков по разным статистическим показателям. Корреспондент Vesti.kz рассказал о самых результативных игроках КПЛ и оценил их вклад в показатели своих команд.

В данном материале мы поговорим о шести футболистах, набравших по четыре очка по системе «гол+пас» и больше. Отметим, что все команды КПЛ провели по пять туров, кроме «Ордабасы» и «Кызыл-Жара».

Гулжигит Алыкулов («Кайрат»)

Статистика 20-летнего крайнего полузащитника в этом сезоне уже лучше, чем за весь прошлый год.

В 2020 году он дебютировал за «Кайрат», провел 20 матчей во всех турнирах, забив дважды и ассистировав один раз. В этом же сезоне отыграл пять матчей КПЛ, отличившись забитым мячом и тремя голевыми передачами. Вдобавок ко всему, игрок из Кыргызстана набрал статистику гол и ассист в двух встречах в рамках Суперкубка Казахстана.

В первом же туре он принес команде победу, ассистировав партнеру и забив в игре с «Жетысу» — 2:0. Еще два результативных паса сделал в домашней игре четвертого тура против «Турана» — 5:1.

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Статистика в КПЛ-2021: пять матчей, один гол, три ассиста.

Вагнер Лав («Кайрат»)

Продолжает быть продуктивным и 36-летний бразилец Вагнер Лав. Ветеран принял участие во всех пяти матчах в рамках КПЛ, отметившись двумя голами и таким же количеством ассистов.

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Во втором туре экс-форвард сборной Бразилии поразил ворота «Кайсара» — 3:0, а в третьем принес ничью «Кайрату» в игре с «Таразом» — 2:2. В последних двух матчах с «Тураном» (5:1) и «Каспием» (1:1) он отмечался результативными передачами.

Статистика в КПЛ-2021: пять матчей, два гола, два ассиста.

Абат Аймбетов («Астана»)

Нападающему сборной Казахстана не понадобилась длительная адаптация в новом клубе, в котором выступает на правах аренды. Футболист, который был без регулярной игровой практики несколько месяцев, без каких-либо проблем начал сезон в столице.

Он дебютировал за команду в выездной игре с «Тоболом», где ничем особенным не отметился — 1:1. Но уже в четвертом и пятом турах Абат оформил по дублю. От игры Аймбетова пострадали «Атырау» (6:2) и «Ордабасы» (4:1).

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На все это ему понадобилось 216 минут. 54 минуты на гол — отличный показатель.

Статистика в КПЛ-2021: три матча, четыре гола.

Педро Эуженио («Тараз»)

В прошлом сезоне португальский легионер играл за «Жетысу», проведя за клуб 18 матчей в КПЛ, а также отметившись пятью голами и двумя ассистами. Этот сезон обещает стать для Эуженио еще более красочным.

В третьем туре Педро забил красивейший гол в ворота «Кайрата» — 2:2. Возможно, что именно от этого успеха Эуженио поймал кураж. Ведь в следующей игре он забил «Шахтеру», а еще сделал два результативных паса — 4:0. В пятом туре гол португальца принес «Таразу» выездную победу над «Тураном» — 1:0.

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Своими голевыми действиями Эуженио принес команде по меньшей мере четыре очка. Благодаря усилиям Педро команда идет вровень с лидерами чемпионата, набрав 11 пунктов.

Статистика в КПЛ-2021: пять матчей, три гола, два ассиста.

Жоао Пауло («Ордабасы»)

Отлично себя проявляет и лучший бомбардир прошлого сезона Пауло. Он принял участие во всех четырех матчах команды в КПЛ-2021, во всех отметившись голевыми действиями.

В матче с «Шахтером» отдал голевую передачу — 2:0, а в игре с «Акжайыком» забил сам — 2:1.

В триллере против «Актобе» Жоао записал на свой счет дубль и ассист, а в игре с «Астаной» помог партнеру по команде забить гол «престижа» — 1:4.

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Два из трех забитых мячей пришлись на реализованные пенальти.

Статистика в КПЛ-2021: четыре матча, три гола, три ассиста.

Марин Томасов («Астана»)

33-летний лидер «Астаны» продолжает радовать столичных болельщиков. Он, как и Пауло, забивает либо ассистирует в каждой игре, но делает это чаще. Также Томасов набирал очки в обоих матчах Суперкубка Казахстана. Результативная серия хорвата составляет семь игр во всех турнирах.

В матче первого тура с «Тураном» (2:2) он отметился ассистом и голом. В игре с «Каспием» (2:0) вновь 1+1. В противостоянии третьего тура с «Тоболом» Марин отдал голевую передачу на партнера — 1:1. В домашнем разгроме «Атырау» он ассистировал товарищам четырежды — 6:2.

В пятом туре отличился голом в игре с «Ордабасы» — 4:1.

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Мало кто набирал в КПЛ так быстро десять очков по системе «гол+пас». Столько же результативных действий Томасов выполнил за весь сезон КПЛ-2020, затратив на это 17 проведенных матчей.

В текущей кампании голы и ассисты Марина принесли «Астане» не менее семи очков из 11 набранных.

Статистика в КПЛ-2021: пять матчей, три гола, семь ассистов.

Отметим, что именно Аймбетов возглавил бомбардирскую гонку КПЛ после пяти туров.