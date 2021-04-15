Забивавший в Европе экс-форвард молодежной сборной Украины покинет клуб КПЛ

Украинский нападающий Евгений Павлов в ближайшее время покинет карагандинский «Шахтер», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Шахтер Кг

30-летний нападающий получил травму на тренировке «горняков» и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство клуба.

Ранее форвард выступал в Украине, России, в сербских клубах «Младост» и «Радник», венгерском «Вашаше» и кипрской «Доксе». В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.

За молодежную сборную Украины провел семь матчей и забил один гол. В КПЛ-2021 на его счету два матча.