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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

Забивавший в Европе экс-форвард молодежной сборной Украины покинет клуб КПЛ

Он был одним из лучших бомбардиров в Сербии и Венгрии.

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Украинский нападающий Евгений Павлов в ближайшее время покинет карагандинский «Шахтер», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Шахтер Кг

30-летний нападающий получил травму на тренировке «горняков» и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство клуба.

Ранее форвард выступал в Украине, России, в сербских клубах «Младост» и «Радник», венгерском «Вашаше» и кипрской «Доксе». В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.

За молодежную сборную Украины провел семь матчей и забил один гол. В КПЛ-2021 на его счету два матча.

Отметим, что «Шахтер» после пяти туров занимает последнее, 14-е место в таблице, потерпев четыре поражения при одной победе. Ранее клуб расстался с казахстанским тренером Али Алиевым.

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