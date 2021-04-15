Забивавший в Европе экс-форвард молодежной сборной Украины покинет клуб КПЛ
Он был одним из лучших бомбардиров в Сербии и Венгрии.
Он был одним из лучших бомбардиров в Сербии и Венгрии.
Украинский нападающий Евгений Павлов в ближайшее время покинет карагандинский «Шахтер», сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний нападающий получил травму на тренировке «горняков» и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство клуба.
Ранее форвард выступал в Украине, России, в сербских клубах «Младост» и «Радник», венгерском «Вашаше» и кипрской «Доксе». В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.
За молодежную сборную Украины провел семь матчей и забил один гол. В КПЛ-2021 на его счету два матча.
Отметим, что «Шахтер» после пяти туров занимает последнее, 14-е место в таблице, потерпев четыре поражения при одной победе. Ранее клуб расстался с казахстанским тренером Али Алиевым.