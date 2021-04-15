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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок «Кайрата» и кандидат в сборную Казахстана близок к переходу в состав одного из лидеров КПЛ

Команда остро нуждается в футболистах его амплуа.

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Защитник «Турана» Ермек Куантаев может перейти в «Тараз», который в пяти играх КПЛ набрал 11 очков и идет на третьем месте в таблице. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Тараз

Отмечается, что 30-летний футболист, сыграв всего два матча за «Туран», решил сменить клубную прописку.

Один из лидеров КПЛ имеет острую нехватку крайних защитников из-за травм Максата Амирханова и Берика Айтбаева.

Сроки восстановления обоих игроков пока неизвестны.

Что касается Куантаева, то бывшего кандидата в сборную Казахстана не устраивало нынешнее положение дел в «Туране», включая организацию работы в самом клубе.

Напомним, что игрок в свое время выступал также за «Тобол», «Кайрат» и «Жетысу».

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