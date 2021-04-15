Бывший игрок «Кайрата» и кандидат в сборную Казахстана близок к переходу в состав одного из лидеров КПЛ
Команда остро нуждается в футболистах его амплуа.
Команда остро нуждается в футболистах его амплуа.
Защитник «Турана» Ермек Куантаев может перейти в «Тараз», который в пяти играх КПЛ набрал 11 очков и идет на третьем месте в таблице. Об этом сообщает
Отмечается, что 30-летний футболист, сыграв всего два матча за «Туран», решил сменить клубную прописку.
Один из лидеров КПЛ имеет острую нехватку крайних защитников
Сроки восстановления обоих игроков пока неизвестны.
Что касается Куантаева, то бывшего кандидата в сборную Казахстана не устраивало нынешнее положение дел в «Туране», включая организацию работы в самом клубе.
Напомним, что игрок в свое время выступал также за «Тобол», «Кайрат» и «Жетысу».