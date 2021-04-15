Бывший игрок «Кайрата» и кандидат в сборную Казахстана близок к переходу в состав одного из лидеров КПЛ

Защитник «Турана» Ермек Куантаев может перейти в «Тараз», который в пяти играх КПЛ набрал 11 очков и идет на третьем месте в таблице. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Тараз

Отмечается, что 30-летний футболист, сыграв всего два матча за «Туран», решил сменить клубную прописку.

Один из лидеров КПЛ имеет острую нехватку крайних защитников из-за травм Максата Амирханова и Берика Айтбаева.

Сроки восстановления обоих игроков пока неизвестны.

Что касается Куантаева, то бывшего кандидата в сборную Казахстана не устраивало нынешнее положение дел в «Туране», включая организацию работы в самом клубе.