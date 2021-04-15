«Говорить, что набрал оптимальную форму — неправильно». Куат — о матче с «Ордабасы» и фаворитах КПЛ
Он провел третью официальную игру за «Астану».
Он провел третью официальную игру за «Астану».
В пятом туре чемпионата Казахстана по футболу «Астана» крупно обыграла на выезде «Ордабасы», а одним из героев матча оказался Исламбек Куат. В интервью корреспонденту Vesti.kz полузащитник рассказал о факторах успеха в прошедшей игре, описал число претендентов на титул и выделил старт «Актобе», «Тараза» и «Кызыл-Жара».
— Исламбек, помните, когда в последний раз до игры с «Ордабасы» вам удавалось отдать две голевые передачи за матч? И в целом, ваше активное участие в атакующих действиях команды — это план на игру или стечение обстоятельств?
— Я не зацикливаюсь на индивидуальной статистике, куда более важен результат команды. Что касается участие в атакующих действиях, то тренерский штаб просит нас помогать группе атаки, так что стараемся выполнять задания тренера.
— С каждым матчем в «Астане» ваше игровое время увеличивалось, сейчас сыграли полные 90 минут — это значит, что уже набрали форму?
— Я давно не играл полные матчи, поэтому говорить, что набрал оптимальную форму, наверное будет неправильно. Надеюсь, с каждым матчем буду становиться сильнее.
— Можно сказать, что «Астане» удалось переиграть «Ордабасы» в центре поля и это случилось во многом благодаря более опытным игрокам, как вы, Чуперка и Шимунович? Ведь у соперника в этой зоне действовали молодые Астанов и Шамши?
— Мы старались действовать в этом матче, как команда, были ошибки, но я считаю, что только благодаря командным действиям мы сумели достичь этой победы.
— Обращаете ли внимание на данном отрезке сезона на турнирную таблицу или пока в этом нет особого смысла? И удивляет ли вас присутствие в лидирующей группе такой команды, как «Тараз»?
— Пока о турнирных раскладах говорить рано,
Напомним, что «Астана» после победы в Шымкенте и потери очков со стороны «Кайрата» в матче с «Каспием» вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ.