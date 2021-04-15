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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футболу 2020 года завершил карьеру

37-летний молдавский футболист Олег Хромцов завершил карьеру. Об этом сообщает Rnovosti.info.

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Последним его клубом стал «Акжайык». В Казахстане он также играл за «Жетысу», «Кайсар», «Каспий» и «Женис».

В прошлом году Хромцов стал лучшим бомбардиром первой лиги Казахстана, тогда как уральская команда получила возможность выступить в премьер-лиге-2021.

За свою карьеру нападающий также успел поиграть в чемпионатах Украины, Беларуси, России и Молдавии.

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