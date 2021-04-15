Лучший бомбардир чемпионата Казахстана по футболу 2020 года завершил карьеру
37-летний молдавский футболист Олег Хромцов завершил карьеру. Об этом сообщает Rnovosti.info.
37-летний молдавский футболист Олег Хромцов завершил карьеру. Об этом сообщает Rnovosti.info.
Последним его клубом стал «Акжайык». В Казахстане он также играл за «Жетысу», «Кайсар», «Каспий» и «Женис».
В прошлом году Хромцов стал лучшим бомбардиром первой лиги Казахстана, тогда как уральская команда получила возможность выступить в премьер-лиге-2021.
За свою карьеру нападающий также успел поиграть в чемпионатах Украины, Беларуси, России и Молдавии.