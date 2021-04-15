Клубы серии А требуют отставки президента лиги

По информации источника, клубы направили письмо с просьбой об отставке. В список недовольных команд входят: «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Ювентус», «Лацио», «Наполи» и «Эллас Верона».

Также в отдельном письме объединение клубов выразило недовольство ошибками в переговорах с фондами инвестиций, закрытыми стадионами в Серии А и неравнозначными отчислениями за телевизионные права.