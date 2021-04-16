Игроки «Герты» ушли на 14-дневный карантин после вспышки коронавируса
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Герта» ушла на двухнедельный карантин после вспышки коронавируса в команде, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. «Герта» ушла на двухнедельный карантин после вспышки коронавируса в команде, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
В «Герте» коронавирусом заразились футболисты Доди Лукебакио и Марвин Платтенхардт, главный тренер Паль Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич.
Все футболисты, весь тренерский штаб и те, кто мог контактировать с заболевшими, отправятся на 14-дневный период самоизоляции.
«Герта» обратилась Немецкую футбольную лигу с просьбой отложить ближайшие матчи команды — с «Майнцем», «Фрайбургом» и «Шальке».
«Герта» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 26 очков.