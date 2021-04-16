Игроки «Герты» ушли на 14-дневный карантин после вспышки коронавируса

В «Герте» коронавирусом заразились футболисты Доди Лукебакио и Марвин Платтенхардт, главный тренер Паль Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич.

Все футболисты, весь тренерский штаб и те, кто мог контактировать с заболевшими, отправятся на 14-дневный период самоизоляции.