Нурмугамет — суперзапасной «Актобе»: не заиграл в родном «Кайрате», маялся в Первой лиге, но забил в КПЛ-2021 больше, чем за предыдущие 7 лет

3 матча, 35 минут, 3 гола.

«Актобе» в последних турах — синоним слова «камбэк»: красно-белые всякий раз спасались от поражений в концовке матчей.

Не последнюю роль в этом играет Рифат Нурмугамет — воспитанник «Кайрата». Он почти никогда не проводит на поле от свистка до свистка (даже играя в Первой лиге), однако в этом сезоне наколотил в КПЛ больше, чем за всю предыдущую карьеру. И все это — за 35 минут.

Сначала забил итоговый в Атырау — сделал 1:3 на 82-й, выйдя на поле двумя минутами раньше.

Затем помог команде в третий раз вернуть ничью в матче с «Ордабасы», ответив на выстрел Жоао Пауло — 3:3 на 86-й минуте. Вышел Нурмугамет за пять минут до гола.

В пятом туре Рифат вышел на 74-й и провозился на поле целых 20 минут — зато именно его удар на излете компенсированного времени принес красно-белым сумасшедшую победу над «Кызыл-Жаром». Хавбек вошел в топ-3 игроков своей команды по версии Instat.

Три гола за три матча — больше, чем он забил в КПЛ за все прежнее время.

Рифат дебютировал там в 2014 году в составе родного «Кайрата» (заменив Исламхана на последней минуте матча с «Кайсаром») и за семь лет сыграл всего 15 матчей в высшей лиге, причем 13 из них — за «Жетысу», куда его отдавали в аренду на 2017−2019 годы. До начала текущего сезона футболист забил 2 мяча и отдал одну голевую в элитном дивизионе.

Еще Нурмугамет провел за «Кайрат» и «Жетысу» 9 матчей в Кубке Казахстана — результативными действиями не отметился, но зато сыграл меньше 10 минут в финале 2015 года и там же пересекся на одном поле с Тимощуком. Поиграть с Аршавиным не получилось.

В составе семиреченцев он неплохо поиграл в 2017-м (17 матчей, 4 гола и 4 передачи в Первой лиге) и вместе с командой выиграл первый дивизион, однако следующий сезон не задался: в КПЛ Рифат вновь стал часто сидеть на скамейке, а когда выходил — не имел достаточно времени, чтобы себя показать. В первой половине 2019-го полузащитник ненадолго вернулся в «Кайрат» (получил номер ушедшего Аршавина!), но лишь единственный раз вышел на замену — и забил «Таразу». Вскоре Нурмугамет получил желтую, и был заменен.

Он был рад кратковременному возвращению: «По возвращению в клуб, это отдельная радость. Играть за родной клуб — это большая честь для меня. Благодарю тренерский штаб за доверие».

Увы, не заладилось. С тех пор в составе алматинцев он не выходил — а летом вновь ушел в аренду и остаток сезона доигрывал в «Жетысу».

Перейдя в начале 2020-го в «Актобе» (на правах свободного агента), Нурмугамет получил гораздо больше игрового времени — но даже в Первой лиге не был игроком, играющим от звонка до звонка, проведя на поле все 90 минут лишь дважды. Зато шанс получал в каждом туре, сделав 2+2 в 12 матчах. Вошел в символическую сборную лиги как лучший атакующий полузащитник.

Этот сезон начался для него традиционно неважно: получал 21 и 6 минут игрового времени соответственно в первых двух турах, оба раза ожидаемо не успевал ничего показать и встречи заканчивались со счетом 1:1. А что началось дальше — знаете сами.

Занятно, что 3 гола, забитых за 3 матча, в которых у него было в общей сложности 35 минут, позволяют Нурмугамету находиться на втором месте в гонке бомбардиров.

Эфемерная вспышка или начало расцвета? Рифату — 24, и сейчас самое время что-либо доказывать себе и окружающим.

В ноябре его поддержал Рудосельский: «Рифат тоже качественный футболист, уже забивал за “Кайрат”, а недавно выиграл Первую лигу с “Актобе”. Этот парень еще покажет себя, не за горами тот момент, когда его вызовут и в сборную. Ему просто нужно время».

Парням Алексея Баги, кстати, вернули три очка и сейчас они на коне: занимают пятое место в таблице, уступая на два очка всем четырем командам, находящимся выше. Правда, в спину уже дышат «Кызыл-Жар» и «Ордабасы», отыгравшие на игру меньше.