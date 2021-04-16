«Шахтер» назначил главным тренером экс-наставника «Анжи» и «Ахмата»
Он уже прибыл в
Он уже прибыл в
Российский специалист Магомед Адиев поставил подпись под соглашением с карагандинским «Шахтером». Об этом в своем
По его данным, сегодня, 16 апреля, тренер прибыл в
Напомним, ранее стало известно, что «Шахтер» остановил выбор на этом тренере, который в своей карьере также возглавлял российские «Анжи» и «Ахмат». В списке претендентов также были Владимир Никитенко, Вадим Евсеев и Илиан Илиев.
10 апреля «Шахтер» объявил об отставке Али Алиева. После пяти туров КПЛ команда занимает последнее 14-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.