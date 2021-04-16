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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» назначил главным тренером экс-наставника «Анжи» и «Ахмата»

Он уже прибыл в Нур-Султан, где пока базируется команда.

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Источник: РИА "Новости"

Российский специалист Магомед Адиев поставил подпись под соглашением с карагандинским «Шахтером». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.
По его данным, сегодня, 16 апреля, тренер прибыл в Нур-Султан, где пока базируется команда из-за неготовности домашней арены. Переговоры прошли успешно.

Напомним, ранее стало известно, что «Шахтер» остановил выбор на этом тренере, который в своей карьере также возглавлял российские «Анжи» и «Ахмат». В списке претендентов также были Владимир Никитенко, Вадим Евсеев и Илиан Илиев.

10 апреля «Шахтер» объявил об отставке Али Алиева. После пяти туров КПЛ команда занимает последнее 14-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

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