«Шахтер» назначил главным тренером экс-наставника «Анжи» и «Ахмата»

Российский специалист Магомед Адиев поставил подпись под соглашением с карагандинским «Шахтером». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

По его данным, сегодня, 16 апреля, тренер прибыл в Нур-Султан, где пока базируется команда из-за неготовности домашней арены. Переговоры прошли успешно.

Напомним, ранее стало известно, что «Шахтер» остановил выбор на этом тренере, который в своей карьере также возглавлял российские «Анжи» и «Ахмат». В списке претендентов также были Владимир Никитенко, Вадим Евсеев и Илиан Илиев.