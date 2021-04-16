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12:33 (мск), источник: БЕЛТА

Матчами в Гомеле и Витебске начнется 5-й тур футбольного чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые встречи пятого тура состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Дебютант элитного дивизиона речицкий «Спутник» примет в Гомеле «Ислочь» из Минского района. В прошлом туре речицкая команда добыла первую викторию в нынешнем турнире, обыграв в гостях минский «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0. «Ислочь» с таким же результатом уступила на своем поле брестскому «Руху».

Во втором сегодняшнем матче футболисты «Витебска» примут на своей арене гостей из «Слуцка». На прошлой неделе оба соперника одержали победы с одинаковым счетом 2:0: витебчане выиграли в Мозыре у местной «Славии», а их соперники на своем поле были сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа».

Лидер первенства солигорский «Шахтер» 17 апреля сыграет у себя дома со «Славией». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» в Жодино встретится с брестским «Динамо», в Гродно «Неман» будет соперничать с «Минском», а в Борисове БАТЭ примет «Энергетик-БГУ».

Завершится этот тур 18 апреля матчами «Динамо» (Минск) — «Гомель» и «Рух» — «Сморгонь».

Положение команд после четырех туров: «Шахтер» — 12 очков, «Динамо» (Брест) — 8, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Ислочь» — 6, «Минск» — 5, «Витебск» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Слуцк» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

Лидером бомбардирской гонки является Андрей Соловей («Гомель»), забивший пять мячей.

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