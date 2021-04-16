Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси

«Продлит ли контракт Месси? Нужно спросить у него самого. Мы делаем все, что в наших силах. Я вижу, что Лео мотивирован и хочет продолжать играть за “Барселону”. Я убежден в этом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты у себя в Twitter.