Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.
«Продлит ли контракт Месси? Нужно спросить у него самого. Мы делаем все, что в наших силах. Я вижу, что Лео мотивирован и хочет продолжать играть за “Барселону”. Я убежден в этом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты у себя в Twitter.
В сезоне-2020/21 Месси провел 39 матчей за «Барселону», на его счету 29 голов и 13 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом действует до конца июня 2021 года.