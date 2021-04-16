СМИ: «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии» Алабой

По данным источника, о трансфере 28-летнего австрийца будет объявлено по окончании нынешнего сезон. Футболист пополнит мадридский клуб в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне бундеслиги Алаба провел 26 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.