Трансферная бомба КПЛ. Участник еврокубков от Казахстана подписал чемпиона в составе «Манчестер Юнайтед»

Контракт с «желто-зелеными» он подписал до конца года.

Болельщикам Зоран известен по играм за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кельн» и ЦСКА.

Последним клубом футболиста был китайский «Тайчжоу Юаньда».

Напомним, что в начале прошлого года игрока пытался заполучить «Кайрат», но «желто-черным» не удалось осуществить трансфер из-за того, что на тот момент был запрет в чемпионате Казахстана на иностранцев-футболистов старше 30 лет, не играющих в своих национальных сборных.

33-летний Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Также выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».