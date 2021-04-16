Трансферная бомба КПЛ. Участник еврокубков от Казахстана подписал чемпиона в составе «Манчестер Юнайтед»
Сербский футболист Зоран Тошич перешел в «Тобол». Об этом сообщает
Сербский футболист Зоран Тошич перешел в «Тобол». Об этом сообщает
Контракт с «желто-зелеными» он подписал до конца года.
Болельщикам Зоран известен по играм за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кельн» и ЦСКА.
Последним клубом футболиста был китайский «Тайчжоу Юаньда».
Напомним, что в начале прошлого года игрока пытался заполучить «Кайрат», но «желто-черным» не удалось осуществить трансфер
33-летний Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Также выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».
«Тобол» предыдущий сезон завершил на втором месте в КПЛ, что позволило команде завоевать путевку в еврокубки.