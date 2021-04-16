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16 апреля, источник: БЕЛТА

«Витебск» и «Слуцк» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Витебск» сыграл вничью со «Слуцком» в домашнем матче 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

На протяжении всего игрового времени футболисты «Витебска» имели преимущество, но так и не смогли его реализовать. На 88-й минуте встречи хозяева получили право на пенальти, однако их бразильский защитник Жулио Сезар пробил мимо ворот и счет не изменился — 0:0.

В другом сегодняшнем поединке «Ислочь» разгромила на выезде дебютанта высшей лиги речицкий «Спутник» со счетом 5:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Дмитрий Юсов.

Завтра лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома со «Славией». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» в Жодино встретится с брестским «Динамо», в Гродно «Неман» будет соперничать с «Минском», а в Борисове БАТЭ примет «Энергетик-БГУ».

Завершится этот тур 18 апреля матчами «Динамо» (Минск) — «Гомель» и «Рух» — «Сморгонь».

Положение команд: «Шахтер» — 12 очков, «Ислочь» — 9, «Динамо» (Брест) — 8, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Витебск» — 6, «Минск» — 5, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Соловей («Гомель»), забивший 5 мячей.

Витебск
0:0
Первый тайм: 0:0
Слуцк
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