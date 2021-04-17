«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом». «Бавария» имеет шанс уйти в отрыв
В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм».
В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм».
Встреча проходила на стадионе «Ред
«Лейпциг» владел игровым преимуществом на протяжении всей встречи, но материализовать его в забитые мячи не сумел. «Хоффенхайм» пытался действовать на контратаках, но также не сумел поразить ворота соперника. Матч закончился с нулями на табло.
Таким образом, «РБ Лейпциг», набрав в 29 матчах 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (32) — на 11-м месте. Лидирует в чемпионате Германии мюнхенская «Бавария», в активе которой 65 очков и матч в запасе.