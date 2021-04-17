«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом». «Бавария» имеет шанс уйти в отрыв

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг, Германия) и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Мануэль Грефе.

«Лейпциг» владел игровым преимуществом на протяжении всей встречи, но материализовать его в забитые мячи не сумел. «Хоффенхайм» пытался действовать на контратаках, но также не сумел поразить ворота соперника. Матч закончился с нулями на табло.