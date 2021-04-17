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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Хоффенхаймом». «Бавария» имеет шанс уйти в отрыв

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм».

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Источник: AFP 2020

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» (Лейпциг, Германия) и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Мануэль Грефе.

«Лейпциг» владел игровым преимуществом на протяжении всей встречи, но материализовать его в забитые мячи не сумел. «Хоффенхайм» пытался действовать на контратаках, но также не сумел поразить ворота соперника. Матч закончился с нулями на табло.

Таким образом, «РБ Лейпциг», набрав в 29 матчах 61 очко, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» (32) — на 11-м месте. Лидирует в чемпионате Германии мюнхенская «Бавария», в активе которой 65 очков и матч в запасе.

РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 0:0
Хоффенхайм
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