«Лилль» сыграл вничью с «Монпелье». «ПСЖ» имеет шанс сократить отставание от первого места

Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» (Вильнёв-д’Аск, Франция) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо.

Первый гол в матче на 21-й минуте забил нападающий «Монпелье» Анди Делор. «Лилль» владел игровым преимуществом и сумел сравнять счёт — на 85-й минуте забил Луис Араужо. Однако полноценно переломить ход встречи «догам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.