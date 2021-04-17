«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

Встреча прошла в пятницу, 16 апреля, и завершилась со счетом 2:2. В составе лондонцев дублем отметился Харри Кейн. У ливерпульцев два мяча забил Гилфи тор Сигурдссон.

«Тоттенхэм» имеет в активе 50 очков и находится на седьмом месте. У «Эвертона» на одно очко меньше, клуб занимает восьмую позицию.