Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.04
Лилль
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16.04
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
16.04
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Велес
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Ренн
Все события
Фоторепортажи
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
00:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью с Тоттенхэмом в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в пятницу, 16 апреля, и завершилась со счетом 2:2. В составе лондонцев дублем отметился Харри Кейн. У ливерпульцев два мяча забил Гилфи тор Сигурдссон.

«Тоттенхэм» имеет в активе 50 очков и находится на седьмом месте. У «Эвертона» на одно очко меньше, клуб занимает восьмую позицию.

«Эвертон» в следующем туре 23 апреля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Тоттенхэм» двумя днями раньше дома примет «Саутгемптон».

Эвертон
2:2
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Рублев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
Клуб, спасти который просили Путина, возвращается. Ждем в РПЛ
Куман выиграет Кубок Испании: Топ-5 ставок выходных
Президент «Барселоны» высказался о ситуации с контрактом Месси
Молодой игрок из Уфы подписал идеальный контракт с клубом НХЛ
Голевой матч в Краснодаре, уверенная победа ЦСКА: ставим на РПЛ
Россиянин показал худший результат в практике Гран-при Формулы-1
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь