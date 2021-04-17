Магомед Адиев возглавил казахстанский «Шахтер»
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский специалист Магомед Адиев назначен главным тренером карагандинского «Шахтера», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский специалист Магомед Адиев назначен главным тренером карагандинского «Шахтера», сообщается на сайте футбольного клуба.
Адиев на посту главного тренера «Шахтера» сменил Али Алиева.
Ранее 43-летний Адиев возглавлял махачкалинские «Легион Динамо» и «Анжи», а также «Чайку» из Песчанокопского.
«Шахтер» после пяти матчей с нулем очков идет на последнем месте в чемпионате Казахстана.