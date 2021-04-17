Брестское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси по футболу

В первом из них в Жодино футболисты брестского «Динамо» обыграли местное «Торпедо-БелАЗ» с результатом 2:0. На 15-й минуте игры Павел Седько, а в начале второй половины Александр Шестюк забил второй гол.

Позже лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома со «Славией». В Гродно «Неман» будет соперничать с «Минском», а в Борисове БАТЭ примет «Энергетик-БГУ».

Вчера футболисты «Ислочи» из Минского района разгромили в гостях речицкий «Спутник» со счетом 5:1, а «Витебск» и «Слуцк» разошлись миром — 0:0.

Завершится этот тур 18 апреля матчами «Динамо» (Минск) — «Гомель» и «Рух» — «Сморгонь».

Положение команд: «Шахтер» — 12 очков, «Динамо» (Брест) — 11, «Ислочь» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Витебск» — 6, «Минск» — 5, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.