«Норвич» досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу

В субботу идущий третьим в турнирной таблице чемпионшипа «Суонси» сыграл в домашней встрече 42-го тура вничью с «Уикомбом» (2:2) и потерял шансы обойти лидирующий «Норвич». Подопечные Даниэля Фарке обеспечили себе прямой выход в АПЛ за четыре матча до конца сезона.

«Норвич» набрал 90 очков в 41 матче, у идущего вторым «Уотфорда» 82 очка в 42 встречах, у «Суонси» — 76 очков. Лучшие две команды чемпионшипа по итогам сезона попадают в АПЛ напрямую. Клубы, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в плей-офф, победитель которого станет третьим новичком высшего дивизиона.

«Норвич» вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. Следующий чемпионат АПЛ (существует с 1992 года) станет для команды 10-м в истории.