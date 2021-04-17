«Норвич» досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу
ТАСС, 17 апреля. «Норвич» досрочно обеспечил себе выход в Английскую
ТАСС, 17 апреля. «Норвич» досрочно обеспечил себе выход в Английскую
В субботу идущий третьим в турнирной таблице чемпионшипа «Суонси» сыграл в домашней встрече 42-го тура вничью с «Уикомбом» (2:2) и потерял шансы обойти лидирующий «Норвич». Подопечные Даниэля Фарке обеспечили себе прямой выход в АПЛ за четыре матча до конца сезона.
«Норвич» набрал 90 очков в 41 матче, у идущего вторым «Уотфорда» 82 очка в 42 встречах, у «Суонси» — 76 очков. Лучшие две команды чемпионшипа по итогам сезона попадают в АПЛ напрямую. Клубы, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в
«Норвич» вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. Следующий чемпионат АПЛ (существует с 1992 года) станет для команды 10-м в истории.