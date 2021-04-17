Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Кельн
10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Лорьян
32
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо М
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Динамо
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чайка
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Верона
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
04
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Факел
51
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Химки
31
Футбол. Зарубежный
13:45
Анже
Ренн
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Велес
00
Все события
Фоторепортажи
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
18:18 (мск), источник: ТАСС

«Норвич» досрочно гарантировал себе возвращение в Английскую премьер-лигу

ТАСС, 17 апреля. «Норвич» досрочно обеспечил себе выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) — высший дивизион чемпионата Англии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2020

В субботу идущий третьим в турнирной таблице чемпионшипа «Суонси» сыграл в домашней встрече 42-го тура вничью с «Уикомбом» (2:2) и потерял шансы обойти лидирующий «Норвич». Подопечные Даниэля Фарке обеспечили себе прямой выход в АПЛ за четыре матча до конца сезона.

«Норвич» набрал 90 очков в 41 матче, у идущего вторым «Уотфорда» 82 очка в 42 встречах, у «Суонси» — 76 очков. Лучшие две команды чемпионшипа по итогам сезона попадают в АПЛ напрямую. Клубы, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в плей-офф, победитель которого станет третьим новичком высшего дивизиона.

«Норвич» вылетел из АПЛ по итогам прошлого сезона. Следующий чемпионат АПЛ (существует с 1992 года) станет для команды 10-м в истории.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Россия с рекордом выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
Худшие 2 минуты «Ростова» в году. «Локомотив» уверенно победил
«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу
Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» играет с «Зенитом» (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь