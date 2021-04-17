Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Кельн
10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Лорьян
32
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо М
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Динамо
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чайка
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Верона
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
04
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Факел
51
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Химки
31
Футбол. Зарубежный
13:45
Анже
Ренн
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Велес
00
Все события
Фоторепортажи
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
18:32 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» победил «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одержали победу над гродненским «Неманом» в гостевом поединке чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Играя в Гродно, минчане забили по мячу в каждом тайме: сначала отличился Михаэль Лопес, а затем гол забил Егор Богомольский — 2:0.

Ранее футболисты брестского «Динамо» с таким же результатом обыграли в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ». На 15-й минуте игры счет открыл Павел Седько, а в начале второй половины Александр Шестюк забил второй мяч.

Позже лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома со «Славией», а в Борисове БАТЭ примет «Энергетик-БГУ».

Вчера футболисты «Ислочи» из Минского района разгромили в гостях речицкий «Спутник» со счетом 5:1, а «Витебск» и «Слуцк» разошлись миром — 0:0.

Завершится этот тур 18 апреля матчами «Динамо» (Минск) — «Гомель» и «Рух» — «Сморгонь».

Положение команд: «Шахтер» — 12 очков, «Динамо» (Брест) — 11, «Ислочь» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Минск» — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Витебск» — 6, «Минск» — 5, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Соловей («Гомель»), забивший 5 мячей.

Неман
0:2
Первый тайм: 0:0
Минск
 Гороскоп на май 2020
Ямы в Украине засыпали слепками зубов (Видео)
Россия с рекордом выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
Худшие 2 минуты «Ростова» в году. «Локомотив» уверенно победил
«Ахмат» победил «Химки» в матче чемпионата России по футболу
Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» играет с «Зенитом» (трансляция)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь