«Минск» победил «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

Играя в Гродно, минчане забили по мячу в каждом тайме: сначала отличился Михаэль Лопес, а затем гол забил Егор Богомольский — 2:0.

Ранее футболисты брестского «Динамо» с таким же результатом обыграли в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ». На 15-й минуте игры счет открыл Павел Седько, а в начале второй половины Александр Шестюк забил второй мяч.

Позже лидер первенства солигорский «Шахтер» сыграет у себя дома со «Славией», а в Борисове БАТЭ примет «Энергетик-БГУ».

Вчера футболисты «Ислочи» из Минского района разгромили в гостях речицкий «Спутник» со счетом 5:1, а «Витебск» и «Слуцк» разошлись миром — 0:0.

Завершится этот тур 18 апреля матчами «Динамо» (Минск) — «Гомель» и «Рух» — «Сморгонь».

Положение команд: «Шахтер» — 12 очков, «Динамо» (Брест) — 11, «Ислочь» — 9, «Динамо» (Минск) — 8, БАТЭ — 8, «Минск» — 8, «Гомель» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 6, «Рух» — 6, «Витебск» — 6, «Минск» — 5, «Слуцк» — 5, «Энергетик-БГУ» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 2, «Славия» — 1, «Сморгонь» — 1.